Magyarország: 20 milliárd euró uniós pénz marad befagyasztva

A szerdai ülés során egy, a Magyarországnak járó források feloldását elmarasztaló, a folyósítás leállítását követelő határozatot vitatnak meg a képviselők, csütörtökön pedig a szavazást is megtartják. A magyar források mindaddig zárolva maradnak, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges feltételt – jelentett ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök az Európai Parlament előtt mondott beszédében. Azaz további aggályok miatt mintegy 20 milliárd euró marad egyelőre befagyasztva.

Az elmúlt időszakban a képviselők többször is követelték, hogy a Bizottság ne fizessen Magyarországnak a befagyasztott kohéziós forrásokból, valamint a helyreállítási alapból. Von der Leyen szerint csak az igazságügyi reform miatt feloldott 10,2 milliárd euróhoz férhet hozzá Magyarország, és ez addig így is maradhat, amíg a kormány nem tesz megfelelő lépéseket. Az EB-elnök szerint most egy egységes EU-ra van szükség, valamint bízik abban, hogy megállapodás születik Ukrajna támogatásáról.

(Port., 444)