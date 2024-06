Magyar Péter: Új rendszerváltást szeretnénk

Magyar Péter azt mondta, olyan eredményre számít, ami „talán a Holdról nem fog látszani, de a Karmelita kolostorban bizonyosan”, az emberek erős jelzést küldenek a hatalomnak.

„Le fogjuk zárni az elmúlt 20 évet” – jelentette ki, és úgy fogalmazott: ez nem egy rövidtávfutás, inkább egy maratonba oltott gátfutás lesz.

Közölte: a vasárnapi választás tétje, hogy az emberek azt a húszéves múltat választják-e, amit Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc tönkretett, és amelyben Magyarország mára az Európai Unió második legszegényebb és legkorruptabb országa lett úgy, hogy 40 ezer milliárd forint érkezett az országba húsz év alatt, és több mint 40 ezer milliárd forinttal nőtt az államadóság.

„Lerohasztották” az egészségügyet, az oktatást, majdnem egymillió honfitásunk él Nyugat-Európában, több tízezer magyar gyerek születik Nyugaton, másfél millió embernek nincs napi szintű orvosi ellátása, 896 betöltetlen háziorvosi praxis van Magyarországon és 40 ezer ápoló hiányzik az egészségügyből - sorolta.

Magyar Péter azt javasolja az embereknek, hogy zárják le a múltat, és „kezdjünk egy teljesen más jövőt”.

Beszélt arról is, hogy a Tisza Párt a béke pártja, aki rájuk szavaz, az a valódi békére, az az árkok betemetésére szavaz. A Tisza Párt azért fog küzdeni – folytatta –, hogy megakadályozza a Fideszt abba a tervében, hogy visszavezesse a sorkatonaságot, hogy további magyar katonákat küldjenek – ahogy most is küldenek – polgárháborús övezetekbe.

Kiemelte: a Tisza Párt mindent el fog követni a magyar emberek biztonságáért, és azért, hogy végre valódi rendszerváltás legyen Magyarországon.

A politikus arra biztatott mindenkit, hogy ne féljenek, a szavazófülke magányában bárkire szavazhatnak „bárhogyan is zsarolják, nyomasztják őket a fideszes földesurak, alispánok, főispánok, ne adják el szavazatukat”.

Magyar Péter elmondta, az ötből négy szavazóívet vett fel, a főpolgármester-jelöltit nem, mert nem tud választani a jelöltek között.

"Az egyikük a Fidesz-oligarchák jelöltje, a másik pedig Gyurcsány Ferenc jelöltje, a Tisza Pártnak pedig ezekkel az emberekkel nincs mit csinálni” – tette hozzá, jelezve: a megválasztott főpolgármesterrel ügyek mentén együtt fognak dolgozni.

A kampányt értékelve beszámolt arról, hogy 191 településen járt nyolc hét alatt, és rendezvényeikre senkit nem buszoztattak, nem volt ingyen ebéd, mint a „Békemenetnek csúfolt uszító rendezvényen”.

Magyar Péter elmondta, hogy Kovács Gergelyre, a Kétfarkú Kutya Párt elnökére és főpolgármester-jelöltjére és Visi Piroska független jelöltre adta le szavazatát.

Azt mondta: A következő országgyűlési választáson a Tisza Párt lesz az egyetlen olyan kihívója a NER-nek, amely azt ténylegesen le tudja váltani.