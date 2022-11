Kijev az áramellátás teljes leállására és evakuációra készül

A The Hill szerint Ukrajna fővárosa a villamos energia teljes kiesésére készül, ugyanis Oroszország továbbra is támadja az ottani infrastruktúrát. Az ukrán kormány közölte, hogy támadójuk úgy tűnik, a télre el akarja szigetelni Ukrajnát az áramellátástól. A polgármester szerint Kijevnek a lakosok evakuációjára is fel kell készülnie.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ha Oroszország folytatja a hasonló támadásokat, elveszíthetjük a teljes villamosenergia-ellátásunkat” - mondta Roman Tkacsuk, a kijevi önkormányzat biztonsági osztályának igazgatója. A város ezért terveket készített a leállás leküzdésére, és felkészül a főváros teljes evakuálására.

Vitalij Klicsko polgármester hozzátette, hogy a lakosoknak nem kell pánikolniuk és azonnal evakuálniuk. Hozzáfűzte azonban, a lakosok megkérdezhetik a Kijev környéken lakó ismerőseiket, családtagjaikat, akiknek van áram-, víz- és gázellátásuk, hogy szükség esetén ideiglenesen befogadnák-e őket.