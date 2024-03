IPC: Gázában éhínség szintű az élelmiszerhiány

Az éhínséget hivatalosan megállapítani hivatott testület, az ENSZ támogatásával működő Integrált Élelmezésbiztonsági Skála (IPC) közölte, hogy az éhínség három feltételéből kettő – az általános élelmiszerhiány és az elterjedt alultápláltság – már jelen van az övezetben.

A szervezetnek nem állnak a rendelkezésére részletes adatok arról, hogy hány ember halálát okozza éhezés, ami a harmadik kritérium, de úgy véli, hogy az érintett térségek lakosai esetében küszöbön áll a tömeges éhhalál, és a négyévesnél fiatalabb gyerekeknél ez már meg is kezdődhetett.

„Az éhínség megelőzéséhez szükséges lépésekhez haladéktalan politikai döntésre van szükség a tűzszünetről, továbbá a teljes gázai lakosság humanitárius és kereskedelmi ellátásának azonnali növelésére” – közölte az IPC.

„Minden erőfeszítést meg kell tenni az élelmiszer-, víz-, gyógyszerellátás, valamint a civilek védelmének biztosítása, továbbá az egészségügyi, a vízellátó és a higiéniai szolgáltatások és az energiahálózat helyreállítása érdekében” – szögezte le a szervezet.

Összesen 1,1 millió gázai, a lakosság mintegy fele szenved katasztrofális élelmiszerhiánytól, körülbelül 300 ezer embert fenyeget éhhalál.

António Guterres ENSZ-főtitkár kijelentette, hogy a jelentés "megdöbbentő vádirat" a Gázai övezetben uralkodó körülményekről. A főtitkár hangsúlyozta: „meg kell akadályozni az elképzelhetetlent, az elfogadhatatlant és az igazolhatatlant”.

„Ez teljes egészében ember okozta katasztrófa, és a jelentés nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt meg kell állítani” - mondta újságírók előtt Guterres a világszervezet New York-i székházában, felszólítva Izraelt, hogy biztosítson korlátlan hozzáférést a humanitárius segítséghez Gázában.

Az ENSZ egészségügyi szervezetének vezetője „rettenetes” aggodalmát fejezte ki hétfőn a Gázai övezet északi részében fekvő es-Sífa kórházban zajlott ötórás tűzharc utáni helyzet miatt.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója az X-en figyelmeztetett, hogy a kórházak soha nem válhatnak csatamezővé. A főigazgató emlékeztetett, hogy a kórházban „épp most kezdődött el a minimális ellátás". "A kórházakat meg kell védeni. Szüntessék be a tüzet” – tette hozzá.