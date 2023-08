Fekete szövettel borították be tüntetők a brit miniszterelnök házát

Azzal a képviselő-testület is egyetért, hogy manapság minden cent bevétel számít, fürdőidényben méginkább, de abban is, hogy nem a régi, 2005-ös, érmés parkolóautomaták működtetése jelenti a valódi, rendszerszintű megoldást Párkány parkolási gondjaira. Az új, átfogó, zónás rendszer első szakaszát viszont leghamarább jövő tavaszra vezetnék be.