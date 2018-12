Elhalaszthatják a keddre kitűzött parlamenti szavazást a Brexit-megállapodásról

Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint a kormány elhalasztja a kedd estére kitűzött alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodásról, és Theresa May miniszterelnök megpróbál módosításokat elérni az egyezményben a jövő heti évzáró EU-csúcson.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak név nélkül idézett kormánytagok és kormányzati tanácsadók egybehangzóan azt mondták, hogy várakozásuk szerint Theresa May hétfőn bejelenti a parlamenti szavazás elhalasztását, annak érdekében, hogy az Európai Unió jövő csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján megpróbálkozhasson még egy utolsó diplomáciai erőfeszítéssel az egyezmény módosítására.

A legnagyobb olvasottságú vasárnapi brit bulvárlap, a The Sun on Sunday úgy tudja: a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának a parlamenti ügymenet irányításáért felelős tisztviselői hétfőn még egyszer felmérik a pártcsoport hangulatát és voksolási preferenciáit, és Theresa May ennek ismeretében hozza meg döntését a keddre előirányzott szavazás esetleges halasztásáról.

A Downing Street egyelőre cáfolja ezeket az értesüléseket. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője vasárnap csak annyit közölt, hogy az alsóházi szavazást a kijelölt kedd esti időpontban megtartják.

A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján mindazonáltal valószínűtlennek tűnik az egyezmény keddi elfogadása.

A Brexit-megállapodás különösen élesen vitatott eleme az a tartalékmegoldás, amelyet a brit kormány és az EU az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállításának elkerülésére dolgozott ki. Ennek lényege az, hogy egységes vámügyi szabályozás lépne életbe az Európai Unió és az Egyesült Királyság között abban az esetben, ha a Brexit jövő márciusra várható dátuma után kezdődő, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig nem jön létre az EU-val olyan átfogó kereskedelmi megállapodás, amely önmagában feleslegessé tenné a határellenőrzés visszaállítását.

A keményvonalas tory Brexit-tábor és az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) - amelynek külső támogatása nélkül a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak nincs többsége az alsóházban - rendkívül hevesen ellenzi ezt a formulát, főleg azzal a visszatérő érveléssel, hogy meghatározott végdátum és egyoldalú döntési jog híján az Egyesült Királyság végleg "beleragadhat" egy vámuniós viszonyrendszerbe az EU-val.

A megállapodás reménytelennek tűnő alsóházi elfogadási esélyei miatt a Konzervatív Párt és a kormány több vezető tisztviselője már az elmúlt napokban is sürgette a parlamenti szavazás elhalasztását, de a Downing Street egyelőre ragaszkodik a kedd esti időponthoz.

Theresa May a Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi brit tömeglapnak adott interjúban megismételte azt a többször hangoztatott figyelmeztetését, hogy ha az alsóház nem fogadja el a Brexit-feltételekről szóló megállapodást, az annak a kockázatával járna, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül kerül ki az Európai Unióból, vagy "egyáltalán nem lesz Brexit".

A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye, és valójában senki nem tudja, mi történne utána.

Theresa May nem adott érdemi választ arra a kérdésre, hogy a Brexit-megállapodás parlamenti elutasítása esetén lemondana-e tisztségéről, vagy helyén maradna, és visszatérne Brüsszelbe az egyezmény újratárgyalása végett.

Boris Johnson volt külügyminiszter, a Konzervatív Párt igen keményvonalas Brexit-frakciójának frontembere - aki a nyáron saját kormányának Brexit-stratégiája elleni tiltakozásul mondott le a külügyi tárca vezetéséről - a The Times értesülései szerint azt mondta pártbeli szövetségeseinek, hogy "készüljenek Theresa May szerdai lemondására".

Boris Johnsont a brit sajtó Theresa May lehetséges utódjelöltjei között emlegeti. Johnson azonban a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában határozottan cáfolta, hogy miniszterelnöki ambíciói lennének.