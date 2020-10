Darnói horror: az ítélet előtt bevitték a hentest

Többféle végkifejletre is fel lehetett készülve a darnózseli hentes, akit felesége halálának szándékos okozásával és feldarabolásával vádolnak, de ez arcon vághatta: még a mindent eldöntő ítélet előtt elrendelte letartóztatását tegnap a Kúria. El is fogták. N. János most először nem volt jelen a perén, védője nekünk annyit mondott: védence a „cirkusztól”, a nyilvánosságtól akart távol maradni.

Többféle végkifejletre is fel lehetett készülve a darnózseli hentes, akit felesége halálának szándékos okozásával és feldarabolásával vádolnak, de ez arcon vághatta: még a mindent eldöntő ítélet előtt elrendelte letartóztatását tegnap a Kúria. El is fogták. N. János most először nem volt jelen a perén, védője nekünk annyit mondott: védence a „cirkusztól”, a nyilvánosságtól akart távol maradni.

Pedig rutinos szereplő N. János, az ötödik bíróság foglalkozik vele a darnózseli N.-né Kovács Judit halála óta, s korábban sem látszott, hogy feszélyezné a rá irányuló figyelem. Mindig szenvtelen volt, kimért és illedelmes, legtöbbször szűkszavú. Most viszont üres maradt széke a legfelsőbb magyar jogorvoslati fórumon, a Kúrián, ahol harmadfokon döntenek a bűnperében. Dr. Márki Zoltán tanácsa végül meghallgatta a fellebbező feleket, az ügyész és a védő után a sértetti képviselőt is, de két perbeszéd között tíz perc szünetet rendelt el. A tíz percből tizenöt lett, abból meg majdnem háromnegyedóra. Gondolhattuk, hogy nem a kévét kortyolják ilyen komótosan a bírák.

Jó lenne a bírák fejébe látni, így gondolhatta a sértett apja és bátyja is.

A bíró végzést hirdetett, elrendelték a letartóztatását N. Jánosnak, akit tavaly halált okozó testi sértés miatt 7 év börtönre ítélt másod fokon a Győri Ítélőtábla, a sértetti képviselő az emberölés mellett érvelt és életfogytiglant kér fejére a Kúriától. Ezért volt hát a hosszú a szünet. Felhívták Budapestről a Darnózselin illetékes rendőrséget, a rendőrök kimentek N. János házához, de nem találták otthon. Végül a munkahelyén fogták el, állítólag azt mondta: elfelejtette, hogy ma van a tárgyalás.

N. János számára nem ismeretlen a börtön, majdnem másfél évet ült előzetes letartóztatásban. A kérdés persze az, hogy ezúttal miért tartott a bíróság a szökéstől, amitől a hét év börtönt kiszabó ítélőtábla nem tartott, mondván, hogy csak 2-3 évet kellene már csak tulajdonképpen bent töltenie a vádlottnak, ha feltételesen szabadul, s persze, ha a hét év a végleges döntés. Na de vajon végleges-e? Jó lenne most a bírák fejébe látni.

- Ahogy telt a szünet, gyanakodni kezdtem, kérdeztem az ügyvédünket, ő sem sejtett semmit - mondta az áldozat bátyja, Kovács Szilárd az Új Szónak. - Aztán ahogy kimondták a letartóztatást, derült égből villámként ért a dolog – jó értelemben. Tudom – a jogi képviselő is hűtötte a családom kedélyeit –, hogy nem szabad messzemenő következtetést levonni – de ha csak néhány álmatlan éjszakát is szereztek ezzel a vádlottnak – azt cseppet sem bánom.

A vádlottnak kikészített szék most először üres volt.

A szombati számunkban alaposan részletezett (Végleg lezárulhat a darnói horrorper) eljárás végén az ügyész a büntetés súlyosítása mellett kardoskodott, törvénysértően enyhének ítélve a hét évet. Az, hogy a vádlott megsemmisítette a holttestet – fejtette ki -, nem mentesítheti a büntetés alól, legfeljebb megnehezítette ezzel a nyomozók és az igazságszolgáltatás dolgát.

Dr. Gál András sértetti képviselő továbbment: ha felmentenék N. Jánost, ahogy korábban kétszer is tették, csak mert nincs ismeretünk a pontos cselekményről, azzal receptet adnának az öléshez. A láncszem hiányzik, de bizonyítékok sora szól a mellett, hogy ő okozta a halálát, és Gál András szerint azt is ki lehet logikai úton következtetni - „nem kell hozzá videófelvétel”, hogy ez egy megtervezett cselekedet volt. N. János lesben állva várt a gyógytornász felesége rendelőjénél 2014. május 27-én este. Előtte meghagyta otthon - azóta elhunyt - édesapjának, hogy vigyázzon az ő fiára, mert később jön haza. Az indíték is ezt támasztja alá szerinte, hiszen épp a gyermekelhelyezés kimenetele volt a tét – ártott volna magának azzal, ha „csak” bántalmazza Juditot, aki előtte négy nappal jelentette be, hogy vissza akar térni gyermekei miatt a darnózseli házba. Eltüntetni akarta, „ez egy tetten ért darabolós gyilkosság, csak nem a gyilkosság pillanatában érték a férfit tetten” – hangzott el. Beszélt arról is, hogy N. János háromszor három centis darabokra vágta fel felesége holttestét, mielőtt a test nagy részét elégette, a nyomokat az aznap vett sósavval megsemmisítette.

Dr. Gál András sértetti képviselő szerint ez egy tettenért darabolós gyilkosság

Dr. Jován László védőügyvéd szerint azonban itt nemcsak arról van szó, hogy nem ismerjük a választ a „hogyan” kérdésre, hanem arról, hogy nincs elkövetői magatartás. Valójában az első kérdésre, a „mi”-re sem tudunk felelni. Jován doktor szerint nem lehet gondolati úton pótolni a tényeket, s véleménye szerint a Győri Ítélőtábla a közvélemény, a bulvársajtó nyomásának engedett, amikor meghozta elmarasztaló döntését.

Az ügyvéd azt mondta utána: „senkinek nem nyilatkozom”, de annyit elárult, védence a nyilvánosság miatt nem kívánt részt venni ezen az ülésen. Azóta azt is megtudtuk: N. János a munkahelyén volt tegnap délelőtt, ott fogták el.

A bíró egyébként hangsúlyozta a végzésben: nem azért rendelték el a kényszerintézkedést, mert most nem jött el a vádlott – hiszen ehhez joga van.

