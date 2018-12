Buta, mint a föld: Trump volt miniszterét szapulja

Trump szerint Tillerson buta, mint a föld. A volt miniszter ugyanis egy rendezvényen azt mondta, hogy az elnök gyakran olyan politikai döntésekre akarta rábírni őt, amelyek törvényt vagy szerződéseket sértettek volna.

Trump erre a Twitteren azt írta, hogy Tillersonnak nem volt meg a szükséges szellemi képessége ahhoz, hogy vezesse a külügyminisztériumot.

„Pokolian lusta volt” - fogalmazott Trump a mikroblogban. Hozzátette még, hogy most nagyszerű hangulat uralkodik a külügyminisztériumban.

Tillerson a CBS televízióban arról beszélt: gyakran összeütközésbe került Donald Trumppal, mind a lényegi politikája, mind a stílusa miatt. A volt külügyminiszter azt is elmesélte, hogy Trump gyakran dühös volt rá, mert megmondta neki, hogy az általa javasolt politika nem végrehajtható, mert törvénysértő. „Oly gyakran fordult elő, hogy az elnök azt mondta, ezt és így akarom csinálni, mire azt válaszoltam neki, elnök úr, én értem, hogy mit akar, de ezt így nem teheti meg, ez törvényellenes” - idézte fel külügyi munkájának nehézségeit Tillerson.

Ahogy romlott a viszony az elnök és minisztere között, Trump egyre gyakrabban alázta meg nyilvánosan is Rex Tillersont. Tavaly októberben Trump még azt is javasolta nyilvánosan Tillersonnak, hogy mérjék össze intelligenciaszintjüket. Ez azt követően történt, hogy

Tillerson állítólag szűk körben degeneráltnak nevezte Trumpot. Hogy ez elhangzott, azt Tillerson soha nem cáfolta, Trump viszont álhírnek nevezte.



Donald Trump soha nem habozott a nyilvánosság előtt bírálni kormányzata tagjait. Így tett többször is Jeff Sessions igazságügyi miniszterrel is, akit végül lemondásra kényszerített. Amerikai sajtóértesülések szerint az elnök immár a kabinetfőnökével, John Kellyvel sincs beszélő viszonyban, pénteki lapinformációk szerint Kelly napokon belül távozhat a Fehér Házból.