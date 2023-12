A Margit hídnak ütközött egy teherhajó

A hatásköri törvény vitájának lezárásáig ülésezik a parlament, tehát kedden este 20 óra után is folytatódik az ülés, és ha szükség lesz rá, az éjszakai órákban is – jelentette be Peter Pellegrini (Hlas) házelnök. A vitában még mindig közel 20, írásban bejelentkezett képviselő felszólalása van hátra, és utánuk szóban is be lehet jelentkezni. Ezt követően a törvénymódosításról a szokásos időpontban lesz szavazás, tehát vagy 11 órakor, vagy 17 órakor.