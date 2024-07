Veszélyben az ikonikus gellei gémeskút

A Kondorosi Csárda az 1970-es években élte virágkorát. Rengetegen jártak ide, a pincében rendszerint cigányzenekarok játszottak és volt egy idő, amikor csakis kiöltözve öltönyben és nyakkendőben mehettek be a vendégek. A csárda melletti területen lévő nyaralóházak teltházzal működtek és a sátorhelyek is csaknem mind foglaltak voltak, sok akkori keletnémet, cseh és bolgár turista járt ide. Sok helyi lakos árusított itt, nagy turistaközpontnak számított akkoriban. Az intézmény a tulajdonosváltások során kezdett zuhanórepülésbe, majd egy tűzeset miatt 1987-ben hosszabb időre bezárt. Néhány évvel ezelőtt az új tulajdonosoknak köszönhetően nem csak az épületet állították helyre, csaknem eredeti állapotúra, hanem a környékét is rendbe tették, majd épült mellette egy benzinkút is.

Múlt heti megkeresésünkre az SSC szóvivője szerdán délelőtt e-mailben reagált, melyben közölte, hogy elfogadhatatlannak tarják a fent említett befektetéseket. Azonban leírták a helyzet tisztázásának lépéseit és azok megfelelő sorrendiségét. Tehát ahhoz, hogy a gémeskút megmaradjon, először el kell bontani, majd egy karbantartási szerződés megkötése után az önkormányzat újra kérvényezheti a gémeskút és egyéb szimbólumok, díszek elhelyezését, amelyről a körforgalom kezelőjét, a közúti hatóságot és a közlekedési felügyelőséget is előzetesen tájékoztatni kell. Iván Lajos polgármester továbbra is igyekszik megoldást találni arra, hogy a beruházások a helyükön maradjanak, ám ennek módja jelenleg még kérdéses.