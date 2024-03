A kormányfő szerint az EU bizalmát jelzi Bulgária schengeni csatlakozása

A kormányfő vasárnap délelőtt személyesen fogadta a csatlakozás után az elsők egyikeként Berlinből érkező repülőgép utasait a szófiai repülőtéren.

„Schengen az abba vetett bizalmat mutatja, hogy meg tudjuk védeni Bulgária határait, de mutatja a bizalmat aziránt is, hogy Bulgária jó úton jár Európában, tiszteletben tartja a jogállamiságot, és fellép azok ellen, akik megszegik a jogszabályokat” – fogalmazott Denkov.

Bulgária Romániával együtt vasárnap hajnaltól vált hivatalosan a schengeni övezet részévé, a határnyitás egyelőre a légi és a tengeri közlekedésre vonatkozik.

Denkov most mérsékelten derűlátónak mondta magát abban, hogy a csatlakozást már jövőre kiterjesztik a szárazföldi határokra is. Kijelentette, hogy a döntéshez „politikailag megfelelő” időpontot kell választani, és ehhez meg kell várni a júniusi európai parlamenti, valamint az őszi ausztriai választásokat. Ráadásul a döntés függ a bulgáriai politikai helyzettől is, hiszen az országban hamarosan ismét előrehozott választásokat tartanak.

Kalin Sztojanov belügyminiszter szintén üdvözölte a csatlakozást, és leszögezte, hogy ez annak köszönhető: Szófia megmutatta az illegális bevándorlóknak, hogy Bulgárián keresztül nem jutnak el az Európai Unióba.