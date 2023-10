A Hamász visszament a kőkorszakba, s ez elaltatta az izraeli titkosszolgálatot

Az események alakulásában szerepet játszhat az is, hogy az utóbbi hónapokban feszültté vált a viszony Netanjahu kormányfő és a biztonsági szervek között – részben az igazságügyi rendszer hatalmas tiltakozó tüntetéseket kiváltó átalakítása miatt. Netanjahut korábban többször figyelmeztették a védelmi vezetők, valamint az ország hírszerző szerveinek több korábbi főnöke, hogy a társadalmat is megosztó bírósági reform terve szétforgácsolja az ország biztonsági szolgálatainak kohézióját. Egyes vélemények szerint a hadsereg és a hírszerzés figyelmét egyszerűen elvonta a belpolitikai harc, ezt pedig kihasználta a Hamász, amely éppen a jom kippuri háború 50. évfordulóján indította a támadást. A legfőbb felelős a Gázáért felelős belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét, de társintézményei is tehetnek arról, hogy egy ilyen volumenű, nyilvánvalóan hónapokon át tervezett akció teljesen váratlanul érhette Izraelt.

Brutális hírszerzési hiba vagy a politikai belharcok következménye, esetleg ezek egyvelege az oka, hogy a Hamász brutális támadást tudott intézni Izrael ellen?Az izraeli erők 2021 őszén fejezték be a Gázai övezet körüli fal építését, amely lényegében egy radarokkal, kamerákkal, föld alatti érzékelőkkel és más megfigyelési eszközökkel felszerelt intelligens komplexum. A Gázai övezet bejáratainál szintén kamerákat helyeztek el, és nonstop online megfigyelés folyik a megszállt területeken élő emberekről. Drónokkal, kémprogramokkal is ellenőrzik a palesztinokat. Izrael ráadásul sosem szégyenlősködött, ha kibertámadásokat kellett végrehajtania: kiemelkedő hackerképessége van, a rosszindulatú szoftverek kifejlesztésében is meglepően innovatív tud lenni. A blamázs mértékére jellemző, hogy az az Izrael nem vette észre időben a fenyegetést, ahol az NSO nevű cég gyártja a híres-hírhedt Pegasus kémszoftvert is, amely egy csúcstechnológiájú, eredetileg terroristák ellen kifejlesztett katonai kiberfegyver. Az más kérdés, hogy a Hamász sem tétlenkedik, bizonyos értelemben alkalmazkodott a helyzethez. A terroristák például hamis Facebook-fiókokat használnak arra, hogy izraeli katonákat adatlopó alkalmazások letöltésére csábítsanak, emellett társkereső alkalmazásoknak álcázott kémprogramokat is terjesztettek. A Hamásznak is vannak hackerei, 2019-ben az izraeli erők egy ilyen hackercsoportnak otthont adó épületet bombáztak le. Egy nyugalmazott izraeli tábornok, Amir Avivi arról beszélt, hogy az izraeli biztonsági szolgálatok egyre inkább a technológiai eszközökre támaszkodnak a hírszerzésben, miközben a gázai fegyveresek megtalálták a módját annak, hogyan kerüljék ki a technológiai hírszerzést: visszamentek a kőkorszakba. Nem használnak telefonokat vagy számítógépeket, bizalmas ügyeiket pedig a technológiai kémkedéstől külön őrzött helyiségekben bonyolítják le, vagy egyszerűen a föld alá vonulnak. De mindezt hónapokon át meg tudták volna tenni úgy, hogy egyetlen Izrael által beszervezett ügynöknek se legyen gyanús?

(MTI, hvg, ú)