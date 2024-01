A Hamász októberi terrortámadásában való részvétellel gyanúsítják egy ENSZ-ügynökség munkatársait

Philippe Lazzarini, az UNRWA igazgatója közölte, hogy azonnali hatállyal felbontotta az UNRWA inkriminált munkatársainak szerződését, valamint vizsgálatot rendelt el „az igazság haladéktalan kiderítése érdekében”.

„Ezek a megdöbbentő vádak akkor merülnek fel, amikor a Gázai övezetben több mint kétmillió ember függ az ügynökség által a háború kezdete óta nyújtott életmentő segítségtől” – hangsúlyozta.

Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő a hírre reagálva kijelentette: az Európai Uniót rendkívüli módon aggasztják a nemzetközi közösség, köztük az EU fontos partnerét, a palesztin menekültek támogatásában hosszú évek óta létfontosságú szerepet betöltő segélyszervezetet ért vádak.

„Elvárjuk, hogy a szervezet teljes átláthatóságot biztosítson a vádakkal kapcsolatban, és azonnali intézkedéseket hozzon az érintett személyzettel szemben. Az Európai Bizottság levonja a tanulságokat a vizsgálat eredménye alapján, és értékelni fogja a további lépések megtételének szükségességét” – fogalmazott az uniós diplomácia vezetője.

Hozzáfűzte: az EU a leghatározottabban elítéli a Hamász terroristáinak Izrael elleni támadásait.

Az UNRWA, amelynek legnagyobb adományozói 2022-ben az Egyesült Államok, Németország, az Európai Unió és Svédország voltak, az elmúlt hetekben többször közölte, hogy a Gázai övezetben élők humanitárius segélyezését szolgáló képessége az összeomlás szélén áll.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pénteken cáfolta azokat az izraeli vádakat, amelyek szerint a WHO is összejátszott volna a Hamásszal.

A WHO végrehajtó tanácsának előző napi ülésén Meirav Eilon Sahar, Izrael genfi ENSZ-nagykövete azzal vádolta meg az iszlamista palesztin szervezetet, hogy „előre kitervelt stratégia keretében militarizálta a Gázai övezet teljes polgári zónáját”.

„Tagadhatatlan tényekről van szó, amelyekről a WHO számos esetben inkább nem vesz tudomást. Nem inkompetenciáról van szó, hanem összejátszásról” – mondta a nagykövet.

Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy kihasználva a háborúra vonatkozó törvényekben az egészségügyi létesítmények számára előírt különleges védelmet, támadások végrehajtásához használja fel a kórházakat, álcázza az alagutakat és a fegyvereket. Ezt a Hamász tagadja.

Az izraeli nagykövet szerint „a WHO tudta, hogy a túszokat kórházakban tartják fogva, és terroristák is vannak bennük”.

„Akkor is, amikor konkrét bizonyítékokat nyújtottunk át arra vonatkozóan, hogy mi folyik a föld alatt és a felszínen, fegyverek, főhadiszállások, zárt helyiségek vannak ott, a WHO inkább szemet hunyt, veszélyeztetve azokat, akiket meg kellene védenie” – mondta a nagykövet.

Az izraeli nagykövet vádjaira reagálva Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X mikroblog portálon kiemelte: „Az ilyen hamis állítások előítéletesek, és veszélybe sodorhatják a dolgozóinkat, aki az életüket kockáztatják, hogy segítsenek a rászorulókon”.

„Az ENSZ szervezeteként pártatlanok vagyunk, és mindenki egészségének és jólétének érdekében dolgozunk” – tette hozzá a WHO főigazgatója.

December 21-én Richard Peeperkorn, a WHO-nak a megszállva tartott palesztin területekre akkreditált képviselője egy ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolva közölte, hogy a szervezetnek „nincs módjában ellenőrizni, hogyan használják az egyes kórházakat”.

„A WHO szerepe, hogy ellenőrizzen, elemezzen és jelentsen. (...) Nem vagyunk vizsgálati szerv” – mondta a képviselő.