VIDEÓ: Kétségbeesett kabuliak repülőgépekre felkapaszkodva próbálnak menekülni az országból

Káosz alakult ki egy kabuli repülőtéren. A lakosok felszálló repülőgépekre kapaszkodva próbálnak kijutni az országból, miután a tálibok átvették a hatalmat.

Egy másik tragikus felvétel szerint a felszálló gépről többen lezuhantak:

A repülőtér körül lakók arról számoltak be, hogy már három személy így próbált menekülni, azonban mindannyian a lakóházakra estek, ami az állításuk szerint „rettenetes zajjal jár”.

Nem ők az első áldozatai a kabuli káosznak, korábban arról érkeztek hírek, hogy többen meghaltak, miután lövések dördültek a felszállásra készülő repülőgépek körül.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK