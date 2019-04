Žitňanská: Hét bíró nem elég ahhoz,hogy az alkotmánybíróság működőképes legyen

A volt igazságügy-miniszter figyelmeztetett: hét taggal ugyan az AB plénuma már összeülhet, de elég lesz egyetlen bíró véleménye, hogy egy ügyet lesöpörjenek az asztalról anélkül, hogy az alkotmánybíróság döntene és jogorvoslatra kerülne sor.

Žitňanská bírálta a parlamenti képviselőket amiatt is, hogy nem mutatnak érdeklődést a téma iránt. Szerinte ez annak tudható be, hogy Robert Fico, a Smer-SD elnöke ezúttal nem jelöltette magát. Az alkotmánybíró-választásról szóló parlamenti vitán a 150 képviselő közül csak néhányan vannak jelen. A volt miniszter meggyőződése, hogy amíg az igazságüggyel összefüggő témákat, amilyen az alkotmánybíró-választás is, a politikai vezetők nem fogják kiemelten fontos kérdésként kezelni, függetlenül attól, hogy Fico indul-e vagy sem, Szlovákia nem lesz jogállam.

A képviselő hangsúlyozta az alkotmánybíróság jelentőségét, rámutatott például, hogy a taláros testület korábban eltörölt egy parlament által elfogadott alkotmánymódosítást. Éppen ezért Žitňanská szerint nem mindegy, hogy kik foglalnak majd helyet az alkotmánybíróságon.

A volt miniszter ragaszkodik a nyilvános szavazáshoz. Szerinte ez lenne az egyetlen garancia arra, hogy egyes pártok nem egyezkednek az ĽSNS-szel. Úgy véli, a nyilvános szavazás a folyamat és az intézmény jövőbeni hitelessége miatt is fontos.

A nyilvános szavazást szorgalmazta Alojz Baránik (SaS) képviselő is, aki szerint a közhatalmat „transzparens és ellenőrizhető” módon kell gyakorolni. „Fontos, hogy a nyilvánosság tudja, hogyan döntünk és kit támogatunk” – tette hozzá.

Ondrej Dostál (SaS) kiemelte: a parlamentnek arra kell törekednie, hogy megválassza mind a 18 jelöltet. Rendkívül helytelennek minősítette, hogy a koalíció csak hat jelöltet készül megválasztani.

A koalíciós képviselők egyelőre nem szólaltak fel.