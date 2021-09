VIDEÓ + GALÉRIA: Ferenc pápa megérkezett Szlovákiába!

Megérkezett Pozsonyba a katolikus egyházfő. A repülőtéren többek közt Zuzana Čaputová köztársasági elnök fogadta őt. Ferenc pápa Pozsonyba, Kassára, Eperjesre, a sasvári (Šaštín) zarándokhelyre, de a hírhedt Luník IX lakótelepre is ellátogat. Szerdáig marad az országban.

Pozsony | Megérkezett Pozsonyba a katolikus egyházfő. A repülőtéren többek közt Zuzana Čaputová köztársasági elnök fogadta őt. Ferenc pápa Pozsonyba, Kassára, Eperjesre, a sasvári (Šaštín) zarándokhelyre, de a hírhedt Luník IX lakótelepre is ellátogat. Szerdáig marad az országban.

Budapestről négynapos látogatásra érkezett Szlovákiába Ferenc pápa. Az egyházfőt és delegációját szállító gép délután fél négykor ért földet Pozsonyban. A pápát az államfőn kívül Boris Kollár (Sme rodina) parlamenti házelnök, Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök, Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter és Metod Špaček, az elnöki hivatal vezetője fogadta.

Čaputová közvetlenül a repülőgépről levezető lépcsőknél fogadta az egyházfőt. Két népviseletbe öltözött gyermek kenyérrel, sóval és virágokkal üdvözölte őt. Ezután a két delegáció tagjai kölcsönösen bemutatkoztak, majd Čaputová és Ferenc pápa a reptér VIP-szalonjában egy rövid találkozón vett részt.

Röviddel a pápa érkezése után megszólaltak az ország katolikus templomainak harangjai, hívták a híveket, hogy imádkozzanak a pápáért.

Heger a pápa megérkezése előtt kérdésünkre elmondta, nem akarja értékelni, hogy a katolikus egyházfő Magyarországon mindössze néhány órát, míg Szlovákiában több napot tölt.

„Ezt egészen biztosan nem fogom kommentálni. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen misszióra érkezik Szlovákiába, hiszen közel húsz éve nem járt itt a pápa. Ez egy fontos esemény, aminek nagyon örülünk”

– mondta a miniszterelnök. Arról is beszélt, reméli, az egyházfő látogatása minden tekintetben, a politikában is békét hoz. Hozzátette, bízik benne, hogy Ferenc pápa a koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelemben is erőt ad az országnak.

A házelnök pedig arról beszélt, szerinte Ferenc pápa látogatása megnyugtathatja az országban uralkodó feszült társadalmi hangulatot.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök a pápával való rövid találkozó után, amelyet a reptér VIP-termináljában tartottak, elmondta, nagy öröm és megtiszteltetés volt számára az egyházfővel találkozni.

„Miután lejött a repülőgép lépcsőjén azt mondta, »ön decemberben hívott meg engem, ma pedig teljesítem az ígéretem«” – idézte Ferenc pápát az államfő. Čaputová szerint a pápa látogatása hozzásegíthet, hogy ezekben a nehéz időkben a társadalom összetartóbb és nyugodtabb legyen. A köztársasági elnök elmondta, nagyon várja a hétfői közös programot Ferenc pápával.

A repülőtérről egyenesen az apostoli nunciatúrára, az ökumenikus találkozóra utazik a katolikus egyházfő, ahol beszédet mond. Ezt követően a Jézus Társasága tagjaival, vagyis a jezsuitákkal találkozik.



A Szentatya négy napot tartózkodik majd Szlovákiában. Kassán, Sasváron, Eperjesen nyilvános tömegeseményeken is részt vesz, amelyekre a látogatóknak előre regisztrálniuk kellett.

A pápa teljes szlovákiai programját az alábbi cikkünkben foglaltuk össze.

(TASR, czg, mr)