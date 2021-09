A megkezdett út folytatására buzdított Ferenc pápa

59. Hahn Janó azonnal a kapuba is talál! De a VAR vizsgálja a gólt. A kérdés, hogy les volt-e.

58. Újonc a DAC-ban! A NB1 tavalyi gólkirálya, Hahn János mutatkozik be sárga-kékben Ciganiksot váltotta.

53. Megint a DAC csapatkapitánya, Davis tette be sarokról a labdát, amely most sokkal veszélyesebb volt, mint a korábbi kettő próbálkozás, de Chovan védeni tudott. Továbbra is 0:0 a DAC-Slovan mérkőzés állása.