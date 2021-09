Sűrű program vár a pápára Szlovákiában

Vasárnap érkezik Szlovákiába Ferenc pápa, aki szerdáig marad az országban. Pozsonyba, Kassára, Eperjesre, a sasvári (Šaštín) zarándokhelyre, de a hírhedt Luník IX lakótelepre is ellátogat. Az egyházfő nyilvános megjelenéseit járványügyi intézkedések mellett tartják, de az egyes programpontokon az oltatlanok is részt vehetnek. A fokozott biztonsági intézkedések közlekedési nehézségeket okoznak majd.

Utoljára II. János Pál pápa járt Szlovákiában még 2003-ban. Az argentin származású Ferenc pápa, akit 2013-ban választottak katolikus egyházfővé, most jár először az országban. Négy napot tartózkodik itt, találkozik a legfőbb közjogi méltóságokkal, több homíliát mond és beszédet is tart. Kassán, Sasváron, Eperjesen nyilvános tömegeseményeken is részt vesz, amelyekre a látogatóknak előre regisztrálniuk kell.

A pápalátogatás nyilvános eseményein a teljesen beoltott személyek mellett részt vehetnek a legfeljebb 72 órás PCR-teszttel, vagy legfeljebb 48 órás antigénteszttel rendelkező személyek, illetve azok, akik az elmúlt 180 napban igazoltan átestek a koronavírus-betegségen. Ezzel együtt is az ún. OTP (a szlovák očkovaní, testovaní, po prekonaní Covid-19 kifejezésekből alkotott betűszó) kategóriába regisztráló személyek a rendezvényeken külön szektorokban kapnak helyet. Illetve számukra, a kapacitásbéli korlátok miatt, már lezárták a regisztráció lehetőségét. Aki azonban a kizárólag teljesen beoltott személyek számára fenntartott szektorokban szeretné követni az egyházfő nyilvános megjelenéseit, még vasárnap este is regisztrálhat azokra. Az OTP-szektorok bejáratánál helyszíni tesztelési lehetőséget is biztosítanak. Az események során a két típusú szektorban lévő résztvevők nem keveredhetnek. A szájmaszk viselése minden résztvevő számára kötelező.

Martin Kamara, a Szlovák Püspöki Konferencia szóvivője kedden arról tájékoztatott, hogy addig az időpontig összesen 80 ezren regisztráltak a katolikus egyházfő látogatásának különböző eseményeire. Ebből a sasvári zarándokhelyen tartott szertartásra több mint 37,5 ezren jelezték a részvételüket. A keddi adatok szerint az eperjesi eseményre 19 ezren, a kassai programpontokra pedig 16 ezren regisztráltak.

Vasárnap

Az egyházfő viszonylag sűrű programot teljesít majd a szlovákiai látogatása során. Vasárnap 15:30-kor érkezik a pozsonyi repülőtérre. Az egyházfőt a reptéren üdvözli a három legfőbb közjogi méltóság. Az ünnepi fogadtatás után már 16:30-kor egy ökumenikus találkozón vesz részt a pozsonyi Apostoli Nunciatúrán, vagyis a Szentszék pozsonyi nagykövetségén. Ferenc pápa itt egy beszédet is mond majd. Ezután ugyanitt egy magánjellegű találkozója lesz a Jézus Társasága képviselőivel, vagyis a jezsuitákkal.

Hétfő

Ferenc pápa a hetet hétfő reggel 9:15-kor a köztársasági elnök székhelyén, a pozsonyi Grassalkovich-palotában kezdi, ahol Zuzana Čaputová államfővel találkozik. A zárt ajtók mögött tartott egyeztetésen Čaputová a megszokottnál, 15 percnél valamivel hosszabb ideig tárgyalhat az egyházfővel, a találkozón kettejükön kívül csak a tolmács lesz jelen. A tárgyalás témájáról nem közöltek részleteket. Roman Roth, az államfő protokollfőnöke mindössze annyit árult el, hogy az egyeztetés témája magából az eseményből adódik. Ezt követően az egyházfő találkozik Čaputová szűk családi körével.

A program szerint a pápa 10 órakor már az állami és a civil szektor képviselőivel találkozik az elnöki palota kertjében, majd még délelőtt a pozsonyi Szent Márton-dómba érkezik, ahol a klérus tagjai előtt mond beszédet. 16:45-től a fővárosi Hal téren a zsidó közösség képviselőivel találkozik. Az utóbbi helyszínen beszédet is mond majd. Innen az egyházfő útja a Szentszék pozsonyi nagykövetségére vezet, ahol Boris Kollár (Sme rodina) parlamenti házelnököt fogadja, majd 18:00-kor a kormányfővel, Eduard Hegerrel (OĽaNO) találkozik.

Kedd

Ferenc pápa kedden 9 órakor érkezik a kassai reptérre, ahonnan egyből továbbutazik Eperjesre. Itt aztán 10:30-kor a városi sportcsarnok előtti téren vesz részt egy nyilvános szertartáson. Erre az eseményre a nagyközönség is regisztrálhat. Az egyházfő itt homíliát, vagyis szentírás-magyarázó beszédet mond. Innen az útja visszavezet Kassára, a keleti metropoliszon belül is a hírhedt nyomornegyedbe, a Luník IX-re, ahol a helyi roma közösség tagjaival találkozik. Ahogy arról lapunkban is tájékoztattunk, a lakótelepen hetek óta takarítanak és javítják a járdákat, de az egyik romos panelház falát is festményekkel díszítették. A városban aztán 17:00-kor Ferenc pápa a Lokomotíva stadionjában fiatalokkal találkozik, ahol beszédet is mond majd. Az egyházfő még aznap este visszarepül Pozsonyba.

Szerda

A pápa már szerdán reggel 9:10-kor a sasvári zarándokhelyen együtt fog imádkozni az egyház püspökeivel. A nagyközönség előtt is nyitott szabadtéri mise pedig ugyanott 10 órakor kezdődik. A szlovák vasúttársaság az esemény alkalmából a Nagyszombat–Jókút vonalon különvonatokat indít, a régió autóbusz-járatait pedig sűrítik. Nagyszombat megye vezetője, Jozef Viskupič (OĽaNO) az esemény kapcsán arról beszélt, nagy kapacitású parkolókat és külön útvonalakat jelöltek ki a pápalátogatás idejére, a buszok menetrendjét pedig összehangolták a különvonatok indulásával. A zarándokhelyen az egyes szektorokat már a mise előtti napon, kedd éjszaka 10 órától megnyitják. Az esemény szervezői arra figyelmeztetik a közönséget, hogy szerda reggel 8 óráig mindenkinek el kell foglalnia a helyét a számára fenntartott szektorban. A mobiltelefon-szolgáltatók a tömegrendezvények környezetében megnövelik a hálózatuk kapacitását, hogy az események idején is lehessen kommunikálni a készülékekkel. Ferenc pápa a szerdai mise után 13:30-kor búcsúzik el a pozsonyi reptéren, ahonnan egyenesen Rómába repül vissza.

Szigorúan őrzött pápa

A katolikus egyházfő látogatása természetesen rendkívüli biztonsági intézkedések mellett zajlik. Ferenc pápa négy alkalommal is megfordul a pozsonyi reptéren, ahol azonban emiatt nem tervezik, hogy a menetrendszerű járatok indulását megváltoztatják, a biztonsági ellenőrzéseket azonban fokozni fogják. A pápa Pozsonyban nem az ún. pápamobilban, hanem egy személygépkocsiban vonul át az egyes programpontok, találkozók helyszíne között. Az egyházfő a fővárosban nyilvános eseményen nem vesz részt. A nyilvánosság mindössze a pozsonyi Szent Márton-dómba való érkezésekor és távozásakor láthatja a pápát. A dómban zajló eseményeket a közeli köztereken nagy kivetítőkön lehet majd követni. A pápamobilt a kassai, az eperjesi és a sasvári programok során használják majd. Az egyes eseményekre csak biztonsági beléptetésen keresztül juthatnak be a résztvevők, amelynek része a fémdetektoros ellenőrzés is. Minden rendezvényt egybevetve több ezren vigyáznak majd biztonságra, hiszen egyes helyeken a szlovák hadsereg, a köztisztviselők védelméért felelős hivatal is részt vesz ebben a munkában, az egyes események környékén pedig mesterlövészek fognak posztolni a tetőkön. A pápát közvetlenül a testőrsége, vagyis a Svájci Gárda védi.

Lezárások, iskolaszünet

A pápa szlovákiai látogatása, az egyházfőt szállító járműkonvoj áthaladása sokfelé közlekedési korlátozásokkal jár majd. Vasárnap ezek például érintik majd a Horvátjárfalu–Kittsee és a Rajka–Dunacsún határátkelőket is, hétfőn pedig Pozsony belvárosában kell lezárásokra számítani. Pozsony Óváros iskoláiban hétfőn és kedden sem lesz tanítás. Forgalomkorlátozások várhatóak Kassán, Eperjesen és Sasvár közelében is.

Lapunk munkatársai az elejétől a végéig követik Ferenc pápa szlovákiai útját. Honlapunkon, az ujszo.com oldalon friss beszámolókat, képeket és videófelvételeket láthatnak az egyházfő egyes programpontjairól. A szlovák közmédia is figyelemmel kíséri az eseményt, így vasárnap 11:30-tól élőben közvetítik azt a misét is, amelyet Ferenc pápa a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával a Hősök terén tart. Ezen túl a pozsonyi érkezését és a további szlovákiai programpontjait is figyelemmel kísérik.