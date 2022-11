Vészesen közeleg az orvosok felmondási határideje

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szeptember végén több mint 2100 kórházi orvos csatlakozott a LOZ tömeges felmondási akciójához. A szakszervezet a teljes egészségügyi rendszer megreformálását sürgeti, 8 pontba foglalták össze a követeléseiket. Az orvosok felmondási ideje két hónap, vagyis ha december 1-ig nem sikerül megegyezniük az egészségügyi minisztériummal, akkor fennáll a veszély, hogy december 1-től több mint kétezer orvos nem megy be dolgozni a kórházakba. Viliam Novotný, a kassai L. Pasteur Egyetemi Kórház idegsebésze – aki szintén beadta a felmondását – lapuknak adott interjújában úgy fogalmazott, ha kétezer orvos valóban felmond, akkor Szlovákiában összeomlik a fekvőbeteg-ellátás.

Kész a memorandum

Peter Visolajský a keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a kéthónapos felmondási idő több mint fele már letelt, de érdemi előrelépés szerinte nem történt. Úgy fogalmazott, a kormány egyszerűen nem törődik a közös tárgyalásokkal kapcsolatos meghívóikkal. Állította, Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnökkel például legutoljára augusztus végén ültek tárgyalóasztalhoz.

Visolajský korábban azt követelte, hogy az egészségügyi tárca írjon alá egy memorandumot, amelyben elkötelezik magukat az említett nyolc követelés teljesítése mellett. A LOZ elnöke hangsúlyozta, valódi megoldásokat szeretnének látni a memorandumban. Mint kiderült, a minisztérium hétfőn el is juttatta a dokumentumot az orvosokhoz.

„Sajnos azt kell mondanunk, hogy ez a memorandum csak homályos ígéreteket tartalmaz, és nem is említik benne a nyolc követelésünket. Ráadásul az ígéretek nincsenek konkrétumokkal alátámasztva. Valóban nem értjük a helyzet alulértékelését a kormány részéről”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy részletes állásfoglalást a memorandummal kapcsolatban ma adnak ki.

R endkívüli ülés

Megjegyezte, a szakszervezet igyekszik mindent megtenni a helyzet megoldása érdekében. Részt vettek például a parlament egészségügyi és pénzügyi bizottságának ülésein is, ahol ismertették az álláspontjukat, és elmondásuk szerint konstruktív párbeszédet folytattak, de konkrét megoldás még így sem született. Emellett felkeresték az egyes politikai pártokat is, kormánypártiakat és ellenzékieket egyaránt. Ennek eredményeként a Smer egy rendkívüli ülést szeretne összehívni a parlamentben. Erről kedden Robert Fico, a párt elnöke is beszélt. Mint mondta, határozatba szeretnék foglalni az orvosok követeléseit, és arra köteleznék a kormányt, hogy a mielőbb tegyen lépéseket a rendszerszintű megoldások érdekében.

Visolajský ezzel kapcsolatban elmondta, köszöni minden egyes képviselőnek, aki támogatja majd a rendkívüli ülés megnyitását. Ugyanakkor arra is rámutatott, az egészségügy azért jutott ilyen nehéz helyzetbe, mert az utóbbi 30 évben minden kormány csak ígérgetett, valódi lépéseket azonban senki sem tett. A LOZ elnöke szerint éppen ebből lett elege az orvosoknak.

Lengvarský béremelése

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter szerint nem az a mérvadó, hogy a LOZ mikor tárgyalt utoljára Hegerrel, hanem az, hogy milyen megoldásokat találnak az egészségügy problémáira. A tárcavezető meg vagy győződve arról, hogy mindent megtesznek az orvosok követelésének teljesítése érdekében. Elismerte, hogy a memorandumban leírtak valóban nem követik szóról szóra a LOZ feltételeit, viszont a problémák többségére megoldást kínálnak. Lengvarský szerint az egyetlen lényeges eltérés a béremelésekkel kapcsolatos.

Vladimír Lengvarský - TASR-felvétel

A parlament már elfogadta az egészségügyi dolgozók fizetésemelését érintő javaslatot, és bár az orvosok az utóbbi évekhez képest jelentős bérnövekedésre számíthatnak, de valóban nem kapnak annyit, amennyit követeltek. A szakszervezet azt szerette volna elérni, hogy az itteni fizetések legalább a csehországi szintet érjék el. Lengvarský elismerte, hogy ezt valóban nem tudták teljesíteni, de ennek az az oka, hogy a cseh politikai vezetés már évek óta jelentős pénzösszegeket fordít az egészségügyre, és ott nem az volt az első számú cél, hogy kilopják a pénzt a rendszerből. A miniszter szerint a mostani kormány is azt szeretné, hogy több pénz kerüljön az egészségügybe, de a költségvetési lehetőségek jelenleg ennyit tettek lehetővé. Ennek ellenére a minisztérium továbbra is kész tárgyalni az orvosszakszervezettel.

Heger szintén kiemelte, hogy az egészségügy a kormány fő prioritásának számít. Szerinte érdemes összehasonlítani, mennyi mindent tett az ő kabinetje az előző évek kormányaihoz képest, legyen szó akár kórházak felújításáról, akár a béremelésről.