Veszélyben a fagy miatt a gyümölcstermés

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) már keddre virradóra -2 és -10 fok közötti hőmérsékletet mért az ország nagy részén, Ógyallán és Losoncon például -4 fok volt. Szerdára virradóra pedig ennél is nagyobb fagyokat jeleznek. A fagyzugosabb északi országrészekben helyenként -15 és -18 fok is lehet. Dunaszerdahely környékére -2, Nyitrára -4, Rozsnyóra -6, Kassa környékére pedig -3 fokot jeleznek a kora reggeli órákra.

„A gyümölcstermesztők a nem várt csípős fagyok miatt az elmúlt napokat a termésük megmentésével töltötték”

– nyilatkozta lapunknak Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. A virágzásban levő gyümölcsfák megmentése a legtöbb munkát szerinte az Érsekújvári és Komáromi járásban adta a gazdáknak. Holéciová elmondta: a gazdák szinte mindent bevetnek, ami ilyenkor szóba jöhet. A legismertebb fagyvédelmi módszer a füstölés, vagyis, nem égő, csak parázsló anyag (pl. szalmabála) begyújtása. A módszer célja a kisugárzás csökkentése: füst előállításával akadályozzák meg a talaj- és növényfelszín erőteljes lehűlését. Nagyobb terület megvédésére alkalmas a paraffingyertyás védekezés, amelynél a tüzelőanyagként szolgáló paraffin fedeles, fémkannában kerül kiszerelésre. A fagyvédelmi módszerek közül ez a legkörülményesebb. A légkeveréses módszerek során azt használják ki, hogy kisugárzási fagy esetén csak az alsó néhány méteres légréteg hűl le kritikusan, fölötte magasabb hőmérsékletű levegő található. A felsőbb, melegebb légréteget az alsóba juttatja, így emeli az ültetvény hőmérsékletét. Ugyanezen az elven működik a lényegesen drágább helikopteres levegőkeverés is, ahol a gyümölcsfák koronája fölött a légrétegek keverésére a rotor által keltett turbulenciát használják fel.

„Az éjszaka folyamán mi a paraffingyertyákat is kihelyeztük, ezeket azonban nem kellett igénybe vennünk, ugyanis a fagyvédelmi öntözés mellett döntöttünk”

– mondta el lapunk kérdésére Marián Varga, a Szlovákiai Gyümölcstermesztők Szövetségének az elnöke. A fagyvédelmi öntözésnél a fagy beállta előtt kell megkezdeni az öntözést. A kijuttatott víz a fagy hatására a környezetébe hőt ad le, ami megvédi az ültetvényt, a későbbiekben pedig már a jég szigetel, és megvédi a fagytól. A fagyvédelmi öntözéssel nagyjából -7 fokig lehet védekezni.

Holéciová szerint a virágzásban levő fáknak már a -2 fok is veszélyes hőmérsékletnek számít. „Elsőként a kajszi-, a nagyobb fagyoknál pedig az őszibarack virágai is elfagynak. A kajszibarack-ültetvényeket most teljes virágzásban kapta el lehűlés, az őszinél annyira még nem nyíltak ki a rügyek, így ott kisebb lehet a fagykár. A gazdáknak már a hétfőre és keddre virradó éjszaka is kritikus volt, szerda hajnalban pedig akár súlyos károk is keletkezhettek, ha elmulasztották a védekezést” – mondta Holéciová. Szerinte azonban a gazdák egyelőre derűlátók, és bíznak abban, hogy sikerül megvédeniük a termést, a fagykár okozta terméskiesés mértékét így még korai lenne megbecsülni.