Véget ér a vadászat a szabad oltási időpontra

Az egészségügyi minisztérium előreláthatóan jövő héten hétfőn elindítja az ún. Elektronikus Váróterem nevű internetes alkalmazást, amelyet a koronavírus elleni oltásra jelentkezők vehetnek igénybe. A tárca szerint az alkalmazás bevezetésével megszűnnének az oltásra való regisztráció körül kialakult problémák. Jelenleg a jelentkezésre szolgáló honlap, a korona.gov.sk oldal a túl nagy megterhelés miatt gyakran működésképtelen. Az Elektronikus Váróterem lehetővé teszi, hogy az oltásra jelentkezők előzetesen regisztráljanak akkor is, amikor éppen nincs szabad időpont. A rendszer az életkoruk alapján sorba rendezi az érdeklődőket, és ha felszabadul egy időpont, SMS-ben értesíti őket. Az alkalmazásban az is megadható, mely oltóközpontokban szeretné magát beoltatni az illető.

Március 13. és április 2. között pedig 120 ezer adag AstraZeneca-vakcinával való oltásra írnak ki időpontokat a 60 és 70 év közti korosztály számára. Ezeket az adagokat a megyék oltóközpontjaiban adják be. Az időpontokra mindkét esetben az Elektronikus Váróteremben lehet majd jelentkezni.

Szerdán és pénteken pedig a 60 és 70 év közöttiek számára tesznek közzé időpontokat. Nekik azonban még a régi, korona.gov.sk oldalon kell regisztrálniuk. Az oldal azonban nem bírja kiszolgálni a nagyszámú érdeklődőt, a tárca az esetleges újabb üzemzavarokért előre elnézést kér.

A 60 és 70 év közötti korosztály, valamint a 70 feletti korcsoport számára kiírt időpontokat 19:00 után teszik közzé. Az egyes régiók számára kiírt időpontokat félórás időközönként publikálják, hogy megelőzzék a régi honlap újbóli túlterhelését.

A regisztrációs rendszer hibái miatt Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter kedden leváltotta Peter Bieliket, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) igazgatóját. Az intézményt a továbbiakban Róbert Suja vezeti.

Krajčí szerint, ha az orosz Szputnyik V-vakcinával és az amerikai Johnson & Johnson-vakcinával is elkezdenek oltani, nyárig minden érdeklődő megkaphatja az oltást. Jövő héten 150 000 adag vakcina érkezik, majd minden márciusi héten további 51 000. A Pfizer vakcinájával márciusban már a 60 év felettieket, áprilisban az 50, májusban a 40 felettieket is olthatják.

A Johnson & Johnson vakcinájáról már ezen a héten dönthet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Mivel az Egyesült Államokban már használják a készítményt, valószínűsíthető, hogy az európai hatóságtól megkapja az engedélyt. A vakcina nagy előnye, hogy csupán egy adag is elég belőle. Szlovákia 1,4 millió adagot rendelt, amelyek áprilisban érkezhetnek.

Jelenleg 200 ezer adag Szputnyik V-vakcina is raktáron van Szlovákiában. A készítményt a hazai gyógyszerhatóság (ŠÚKL) vizsgálja, de ez a folyamat is több hétig tart. Krajčí szerint azonban már három hét múlva elkezdhetnek oltani az orosz vakcinával is. A miniszter arról is beszélt, a Szputnyik V-vakcina esetleges mellékhatásaiért nem az oltást végző orvos, hanem az állam vállal felelősséget.

Míg az EMA arra szólította fel az uniós tagállamokat, várják meg míg az európai gyógyszerhatóság befejezi az orosz vakcina vizsgálatát, a miniszterelnök, Igor Matovič az uniós szerv vezetőjének, Christa Wirthumer-Hochének üzent. „Mindannyian nagyon örülnénk annak, ha az elkövetkező hónapokban megváltoztatná a munkaidejét a gyógyszerügynökség, és a nap 24 órájában, a hét minden napján dolgoznának, hogy ne három hónapig, hanem három hétig tartson az oltóanyag jóváhagyása. Mert életekről van szó” – írta Matovič a közösségi hálón az EMA vezetőjének.

