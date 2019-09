A dohányzás árt a koalíciónak

Danko szerint Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter az adóemelés kapcsán felesleges színjátékot játszik. A tárcavezető azért szerette volna többek közt a cigaretta adóját is megemelni, hogy a költségvetésnek legyen miből fedeznie a kormány által bejelentett jóléti intézkedéseket. Az adóemelés következtében jövő tavasszal egy doboz cigaretta ára hozzávetőlegesen 40 eurócenttel emelkedne, ami a valaha volt legnagyobb cigarettaáremelés lenne. Danko azonban azt üzente Kamenickýnek, hogy ne is álmodjon a cigaretta árának növeléséről. Az SNS elnöke azt is kifogásolta, hogy az adóemelést anélkül jelentették be, hogy erről a koalíciós tanácson egyeztettek volna. A testület a témáról tegnap tárgyalt volna, de a kormánypártok vezetői végül nem találkoztak. Elképzelhető, hogy a koalíciós tanács ülésére a mai napon kerül sor.

Többletbevétel

A miniszter által javasolt adóemelés jövőre több mint 100 millió euró többletbevételt jelentene az államkasszának, 2021-ben és 2022-ben pedig ez 137 millió euróra emelkedne. A márkás termékeket forgalmazó kereskedelmi szövetség dohányipari részlege a tervezett intézkedéssel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy az adóemelés a cigarettacsempészetnek is kedvez. Az előző, mindössze 10 centes áremelést követően az illegális dohánytermékek piaci aránya 6 százalékra emelkedett, azaz közel megduplázódott. A szövetség ugyancsak kifogásolta, hogy az adóemelésről velük sem egyeztettek.

Ugyancsak a dohánytermékek adóemelésével szemben foglalt állást az ellenzéki SaS is. Felszólították Peter Pellegrini (Smer) kormányfőt, hogy a kormány ne emeljen adót, hanem inkább hagyjon fel a választás előtti osztogatással, amely csak az államadósságot növeli.

Bizottsági ülés

Eduard Heger, az OĽaNO frakcióvezetője tegnap bejelentette: Kamenickýnek magyarázatot kell adnia az állami költségvetés körül kialakult áldatlan helyzetre.

„Szlovákia kisiklott a kiegyenlített állami gazdálkodás felé vezető úton. Egy ideig ugyan úgy tűnt, hogy sikerül teljesíteni a kormány felelős költségvetési gazdálkodással kapcsolatos elképzeléseit, egyre nagyobb a veszélye azonban annak, hogy a büdzsé idén is méretes hiánnyal zárja majd az évet” – nyilatkozta Heger. Az ellenzéki politikus emlékeztetett arra, hogy már az államkassza őrének számító Költségvetési Tanács is azzal riogat, hogy a deficit elérheti a bruttó hazai termék (GDP) 1,19 százalékát is.

Kamenický egyébként már augusztusban elismerte, hogy rendkívül nehéz lesz betartani a kiegyenlített költségvetéssel kapcsolatos ígéretüket, egyúttal pedig az összes minisztériumot felszólította, hogy azonnal kezdjenek el spórolni. „Az idei lett volna az első olyan költségvetés, amelyben a kiadások összege nem haladta volna meg a bevételekét, a legfrissebb statisztikai adatok szerint azonban ennek az elérése erősen kétséges. A helyzet súlyos, így a fő célunk már csak az, hogy a lehető legkisebb károkat szenvedjük el” – mondta korábban Kamenický. Heger szerint azonban a pénzügyminiszter nem tett eleget azért, hogy a szaktárcák valóban elkezdjenek spórolni. „A tárcavezetőnek nyáron a minisztériumokat kellett volna körbejárnia, hogy lefaragtassa velük a kiadásaikat. Ez azonban egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen közeledik a parlamenti választás, és a kormány nem hajlandó visszafogni a pénzszórást” – mondta Heger. Az ellenzéki képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy az áfabehajtás szempontjából Szlovákia a legrosszabbul teljesítő uniós tagországok közé tartozik. „Ha csak a csehek vagy magyarok színvonalára sikerülne felküzdenünk magunkat, automatikusan több százmilliós bevételnövekedést érhetnénk el” – tette hozzá Heger. Szerinte Kamenickýnek a parlament pénzügyi bizottsága előtt kell választ adnia arra a kérdésre, hogy mit tesz a szaktárca a kiegyenlített költségvetés elérése érdekében.

Danko inkább költekezne

Míg az ellenzék a felelős költségvetési gazdálkodást kéri számon a kormányon, a kormánypárti SNS elnöke ennek épp az ellenkezőjét sürgeti. Andrej Danko az Expres rádió csütörtöki vitaműsorában azzal az ötlettel is előállt, hogy az államadósságot növelnünk kellene, miközben az ezt megakadályozó adósságféket „hülyeségnek” nevezte, az erről szóló alkotmánytörvényt pedig eltörölné. Az SNS elnöke szerint Szlovákiának 5–7 milliárd eurós kölcsönt kellene felvennie, és „el kell kezdenie építkezni”. „A kiegyenlített költségvetés nem fétis. Az az alapfilozófia, hogy az államnak nem szabadna eladósodnia, nem helyes” – állítja Danko.

