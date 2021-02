Valóban nehezebb oltást kapni Dél-Szlovákiában?

A kormány oltási terve nem tartalmazza, hogy az egyes régiók között milyen módon osztják szét a rendelkezésre álló vakcinamennyiséget. Az oltásban elsőbbséggel rendelkező csoportok, így például a pedagógusok vakcinációjának megszervezése sem áttekinthető.

Az ország pedagógusainak jelentős részét az előző és a most következő hétvégén szeretné beoltatni a kormány. Komárom polgármestere, Keszegh Béla (független) ezzel kapcsolatban arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy a Komáromi járás pedagógusainak a megyeszékhelyen, a nyitrai oltóközpontban adják be a vakcinát. „Így a bordó zónában lévő Komáromból a fekete zónás Nyitrára kell menniük tömegesen a pedagógusoknak” – mutatott rá a polgármester. Hasonló a helyzet a Dunaszerdahelyi járásban is, ahol ugyan először úgy volt, hogy a csallóközi járásközpontban is megkaphatják az oltást a pedagógusok, de aztán kiderült, hogy csak a megyeszékhelyen, Nagyszombatban van erre lehetőség. Ez valószínűsíthetően a most következő hétvégén is így lesz, erősítette meg lapunknak Berényi József megyei alelnök. Az egészségügyi minisztérium fújta le a pedagógusok dunaszerdahelyi oltását.

Az országnak azonban vannak olyan régiói, ahol rugalmasabban kezelik az oltás szervezését. Így például Alsókubin járási központjában az előző hétvégén több száz pedagógust beoltottak. „Azt kértük a kormánytól, hogy ne csak a megyeszékhelyek nagy kapacitású oltóközpontjaiban, hanem a kisebb városokban is oltsanak” – mondta a Sme napilapnak Erika Jurinová (OĽaNO) megyeelnök.

Megkerestük az egészségügyi minisztériumot is, hogy megtudjuk, miért tesznek különbséget az egyes járásközpontok között a pedagógusok számára kijelölt oltópontok meghatározásánál. A tárca a kérdéseinkre egy közleményben válaszolt, amelyben azt írják, ennek többek közt az volt az oka, hogy az oltási akció az 55 évesnél fiatalabb pedagógusokra vonatkozott, akiket az AstraZeneca vakcinájával oltanak be. Így olyan oltóközpontokba irányították a pedagógusokat, ahol ezt a vakcinát használják. „Hogy egy helyen egyszerre ne használjanak többféle vakcinát” – áll a közleményben. A tárca szerint az oltópontok kiválasztásánál egy további tényező volt, hogy a pedagógusokat soron kívül, a tervezett oltási rendtől függetlenül, hétvégén oltják be. Ezt pedig az oktatási minisztériummal is egyeztették.

A vakcinaadagok elosztása nem csak a pedagógusok oltási kampányában áttekinthetetlen. Komárom polgármestere, Keszegh Béla (független) szerint furcsa, hogy Trencsénben hétvégén zavartalanul zajlott az oltás, míg a Duna menti városban még a városi idősek otthonának sem tudnak elegendő vakcinát biztosítani. „Trencsénben pedig a sportcsarnokban tömegesen oltanak” – mutatott rá Keszegh, és hozzátette a komáromi kórház is mindent előkészített a tömeges oltás megindítására. „Csak oda kellene adniuk a vakcinát, de nem kapjuk” – mondta a polgármester. Erika Ságová, Trencsén város szóvivője lapunknak megerősítette, szombaton valóban több mint 1700 hetvenöt évnél idősebb személyt, vasárnap pedig több mint 900 pedagógust oltottak be a helyi sportcsarnokban.

Az egészségügyi minisztériumnál aziránt is érdeklődtünk, hogy mi alapján osztják el a rendelkezésre álló vakcinákat az egyes régiók között. A tárca a tömör válaszában azt írja, a vakcinákat az alapján osztják szét, hogy az egyes oltóközpontoknak mekkora a kapacitása, illetve, hogy a gyártók milyen mennyiséget tudnak az ország rendelkezésére bocsátani.