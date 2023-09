Választás 2023: egységes arculat jellemző a Szövetség kampányára

Gyimesi mint ikon

Gyimesi György a Szövetség választási listájára lépve eredetileg a 150. helyet kapta, mivel azonban Tankó Vilmos lemondott a Szövetség listáján való indulásról, Gyimesi előrecsúszott a 149. helyre. Mayer szerint ez még kedvező is lehet marketingszempontból, mivel az emberek általában sokkal könnyebben megjegyzik a nem egész számokat, ezenkívül pedig mindig jobban emlékszünk a dolgok elejére és a legvégére. A 148. jelölt Halász Béla gútai polgármester, aki Gyimesivel közösen azzal kampányol: „Az utolsókból lesznek az elsők”. Mayer szerint, Gyimesi személyének több platform is teret ad, még akár Magyarországról is, hiszen többször is láthattuk őt az M1 műsorában is. Az által, hogy Gyimesi nem párttag, megfogalmazhat olyan karcosabb véleményeket is, amelyek nincsenek teljes összhangban a párt álláspontjával. A marketingszakember szerint ezt az előnyt Gyimesi tudatosan ki is használja. Ami a kampányt illeti, Gyimesi korábbi óriásplakátjai nem álltak teljes összhangban a Szövetség hivatalos kampányanyagaival. Ez lehet akár egy szándékos stratégia is, mivel a Gyimesivel szimpatizáló szavazókat fokozatosan próbálják a Szövetség felé vezetni, a Szövetség szavazóinak – akik pedig nem szimpatizálnak Gyimesivel –, próbálják megmutatni, hogy nem tagja a pártnak.