A Szövetség csak 149 jelöltet indít, Gyimesi nem a 150. lesz

A Markíza kereskedelmi televízió hívta fel a figyelmet arra, hogy Tankó neve két jelöltlistán is szerepelt. A Szövetségen listáján kívül az Igor Matovič OĽaNO-ja körüli hármaskoalíció által leadott névsorban is megjelent. A Szövetség listáján az 52. helyen volt, amelyre a pártegyesítési megállapodás szerint a Híd-platform állíthat jelöltet. Ugyanakkor a fiatal sportoló Matovičéknál az 54. helyet kapta. Miután a duplicitás kiderült, Tankó lemondott arról, hogy a Szövetség nevében induljon.



A Markíza az erről szóló hivatalos levél képét is nyilvánosságra hozta, amelyben Tankó azt állítja, nem írta alá a becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a Szövetség listáján fog indulni. A televízió megkereste a Szövetséget, hogy ők Tankó hamis aláírásával adták-e le a nyilatkozatot. „A pártban nem történt olyasmi, hogy bárkinek az aláírását hamisítsák” – közölte a Markíza a Szövetség válaszát.

Mivel a listák leadási határideje már lejárt, nem lehet új nevekkel kiegészíteni a névsort. Így aztán Gyimesi György, aki a Szövetség listájának végéről, a szimbolikus 150. helyről indult volna, minden bizonnyal előrecsúszik a 149. helyre. Mindeközben Gyimesi már jelentős óriásplakát-kampányt indított, ahol a 150-es számmal népszerűsíti magát.