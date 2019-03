Üzletláncok: túl szigorú szabályozás

A törvénymódosítást a mezőgazdasági minisztérium dolgozta ki. Elmondásuk szerint elsősorban arra szolgál, hogy védje a termelők jogait a forgalmazók tisztességtelen praktikáival szemben. A módosítások értelmében például a megrendelőknek hamarabb kellene kifizetniük a számlákat, és csak akkor kérhetnék az előállítási ár csökkentését a beszállítóktól, ha a terméket valóban akciós áron adnák el. Ezen kívül az úgynevezett rejtett költségektől is óvná a termelőket, például a jól látható polcokra elhelyezett termékek esetében a megrendelők nem kérhetnének több pénzt a beszállítóktól.

A parlament már megszavazta a mezőgazdasági tárca módosítását, azonban Andrej Kiska államfő megvétózta a javaslatot, így a március 26-án kezdődő ülésen újra tárgyalnak majd róla. A módosításnak az eredeti tervek szerint április 1-től kellett volna életbe lépnie.

A kereskedők tiltakoznak

A módosítás felháborodást váltott ki a kereskedők körében. A ZO SR szerint az egyenlőtlen feltételekről szóló javaslat nem fér össze a szlovák alkotmánnyal, és nincs összhangban az európai jogi előírásokkal sem. Martin Katriak, a szövetség elnöke elsősorban a büntetések mértéket kifogásolta. „A törvény értelmében az üzletláncok akár 5 millió eurós bírságot is kaphatnak. Ezt a hatalmas összeget indokolatlannak érezzük. Hogy egy példát említsek: nemrég kiderült, hogy egy cég veszélyes anyagot juttatott a Poprád folyóba. A kár helyreállítása 4-5 évig is eltart, és ezzel hatalmas károkat okoztak az folyó ökoszisztémájában. A kiszabott bírság nagysága ennek ellenére 10 ezer euró volt. Ehhez képest bennünket, kereskedőket, milliós nagyságrendű büntetésekkel akarnak sújtani” – magyarázta a ZO SR elnöke.

Túl gyakori ellenőrzések?

Martin Krajčovič, a Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének (SAMO) elnöke szerint az sem jogszerű eljárás, hogy az üzletláncoknak még a jogerős ítélet megszületése előtt be kell fizetnie a mezőgazdasági minisztérium büntetéseit. „Ha a minisztérium az ellenőrzések során valamilyen hibát talál, – és lássuk be, mindig találnak valamit – akkor azt nekünk szinte azonnal be kell fizetnünk. A bírósági eljárások azonban akár 7 évig is elhúzódhatnak. Ha esetleg az eljárás végén kiderül, hogy a tárca büntetése jogtalan volt, akkor már lehet, hogy késő lesz az üzletlánc számára, hiszen a milliós nagyságrendű büntetések könnyedén csődöt jelenthetnek a vállalkozóknak” – közölte a SAMO elnöke. Hozzátette, hogy Szlovákiában az ellenőrzések rendkívül gyakoriak. „Csak összehasonlításképp: nálunk az ellenőrök egyetlen üzletet annyiszor vizsgálnak egy évben, mint Ausztriában egy egész üzletláncot. Persze mi sem azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne legyen ellenőrzés, de ezt már túlzásnak érezzük” – tette hozzá Krajčovič.

A szórólapokat is szabályoznák

Ľubomír Tuchscher, a Márkás Termékekért Egyesület (SZZV) ügyvezető igazgatója kitért a szórólapok tartalmát szabályozó módosításra is, melynek értelmében a szórólapokban feltüntetett élelmiszerek legalább 50 százalékának hazai gyártásúnak kell lennie. „Ennek elsősorban azok az üzletláncok isszák meg a levét, akik nem szlovákiai termékekkel kereskednek. Erre sajnos a módosítás készítői nem gondoltak” – jegyezte meg Tuchscher.

Krajčovič szerint ez a módosítás teljesen átgondolatlan és értelmetlen. „Képzeljük el a húsvéti szórólapokat. Elárulhatom, húsvéti csokoládétojásokat nálunk egyáltalán nem gyártanak. Vagyis gyakorlatilag húsvétkor nem lesz húsvéti kínálat a szórólapokban” – mondta a SAMO elnöke.

Matečná: a törvény csak segít

Gabriela Matečná (SNS) mezőgazdasági miniszter szerint a törvénymódosításra igenis szükség van, mert az élelmiszer-kereskedelem nem folytatódhat úgy, ahogy eddig működött. „Az üzletláncok kihasználták az erőfölényüket, és gyakorlatilag kizsigerelték a termelőket. A tisztességtelen bánásmód ráadásul a fogyasztókra is negatív hatással volt. Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk ennek, és megkönnyítjük a élelmiszer-beszállítók helyzetét. Bízunk benne, hogy ezzel a termelők fellélegezhetnek, és több pénzt fordíthatnak a különféle technológiák fejlesztésére, melynek köszönhetően a jövőben még jobb minőségű hazai alapanyagokat termelhetnek ki” – nyilatkozta lapunknak a mezőgazdasági miniszter. Hozzátette, hogy a módosítás a tisztességes kereskedőknek nem okozhat gondot, csak a számító, tisztességtelen vállalkozóknak van mitől tartaniuk.

Az EU-s irányelvek gondot okozhatnak

Az Európai Parlament a tegnapi ülésén elfogadott egy általános irányelvet, mely szintén a tisztességtelen forgalmazói magatartást szabályozza. Martin Katriak arra figyelmeztetett, hogy a szlovák törvénymódosítás nincs összhangban az uniós irányelvekkel, ami komoly adminisztrációs és jogi problémákhoz vezethet.