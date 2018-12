A pékek felveszik a harcot az üzletláncokkal

A pékségek az elmúlt hónapokban többször felhívták a figyelmet arra, hogy látványosan nőttek a gyártási költségeik: többet kell fizetniük a lisztért, nőttek az energiaárak, a kormány szociális intézkedései következtében megugrottak a bérköltségek. A nagy külföldi üzletláncok ennek ellenére hatalmas nyomást gyakorolnak a pékségekre, hogy tovább csökkentsék az áraikat.

„A fogyasztók többsége nincs tisztában az ágazatunkban uralkodó állapotokkal, az üzletláncok módszereivel, ezért úgy döntöttünk, hogy változtatunk ezen” – nyilatkozta Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének elnöke. Az ágazati érdekvédelmi szervezet ezért, „Tisztességes üzlet” néven jövőre egy széleskörű kampányt indít a fogyasztók tájékoztatására. A cél, hogy a fogyasztók a lehető legtöbb olyan információhoz hozzájussanak, amelyeknek köszönhetően könnyebben felmérhetik, mely üzletekben érdemes vásárolniuk. „A pékségek elbírálása alapján már januárban kiosztjuk az első minősítéseket az üzleteknek, a tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytató üzletek így a „Tisztességes üzlet” logót használhatják. A vásárlók ennek alapján felmérhetik, hogy az adott üzlet tisztességesen viselkedik-e a beszállítóival” – mondta Lopúchová.

A fogyasztók tájékoztatására hamarosan egy honlapot is indítanak, a www.poctivyobchod.sk portálon beszámolnak az üzletláncok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról. A pékségek szerint azonban az üzletláncok viselkedéséért részben a kormány is felelős. „Több üzletlánc is a rájuk kivetett különadóra hivatkozva utasította vissza az elmúlt időszakban a felvásárlói árak növelésére tett javaslatainkat” – mondta Viktor Gumán, a Szlovákiai Pékek Tanácsának az alelnöke. (mi)