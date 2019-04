Ütések, migránsok, kivezényelt gyerekek – EP-kampány Magyarországon

Maga az ombudsman kérte néhány hete a politikusokat, hogy a közelgő európai parlamenti választási kampányban ne használjanak gyerekeket biodíszletnek. Az áprilisi választás előtt ez rendszeresen megtörtént, előfordult, hogy téli, fagyos időben kellett óvodásoknak végigállniuk egy felújított útszakasz átadását. A magyar politikusok a jelek szerint nem tudnak szabadulni a gyakorlattól: a Fideszes Pánczél Károly miatt vezényeltek ki gyerekeket egy üres telekhez a Pest megyei Szigetbecsén, hogy végignézzék, amint a képviselő egy lapáttal a kezében „elvégezte az első kapavágást” egy óvoda építkezésén. Az esetet a 444.hu szúrta ki Pánczél saját Facebook oldaláról, mivel a képviselő természetesen büszkélkedett az elkészült fotókkal.

Németh Szilárd honvédelmi államtitkár nem óvodát, hanem játszóteret avatott, és ugyan kivezényelt gyerekek itt nem voltak, de a szintén fideszes képviselő nem bírta ki, hogy ne migránsozzon egy nagyot: a szintén a közösségi oldalára feltöltött fotókhoz azt írta kommentként, hogy „az ilyen szép parkokba Nyugat-Európa egyes országaiban bevándorlókat telepítenek be, ott az európai kultúrától idegen no-go zónák jönnek létre. Ezt mi, csepeliek nem akarjuk! Ezért felújítjuk a csepeli családoknak, gyerekeinknek, unokáinknak adjuk. Hajrá Magyarország, hajrá Csepel!”.

A Fidesz mindenhol, még a legkisebb településeken is azzal kampányol, hogy ha az ellenzék nyerne esetleg az EP-választáson, akkor „migránsokat telepítenének be”. A Magyar Narancs riporterei legutóbb egy Békés megyei kisvárosban, Mezőhegyesen érdeklődtek a kampányoló fideszesektől, hogy mennyiben fenyegetik a bevándorlók a települést. Tarkó Gábor nem akart válaszolni a kérdésre. Az ő személye azért érdekes egyébként, mert a helyi középiskola igazgatójaként folytat aktív kampánytevékenységet a Fidesz mellett. Korábban maga a kormánypárt volt, amelyik ezt teljesen megengedhetetlennek tartotta, sőt, a kormánypárti sajtóban több olyan cikk is megjelent, amelyik arra biztatta a szülőket: amennyiben egy „tanár politizál”, nyugodtan jelentsék fel az iskola felügyeleti szervénél. A Magyar Narancs kérdésére Tarkó Gábor most azzal védekezett, hogy a „szabadidejében kampányol, azt pedig nem tiltja semmi”, hogy ez véletlenül iskolaidőben van, az sem probléma, mert rugalmas a munkaideje. A fenti esetek persze még „csak” bosszantóak, vagy felháborítóak, de nem veszélyesek. Vannak azonban ennél nyugtalanítóbb fejlemények is: az Áder Jánost trágár stílusban melegebb éghajlatra küldő diáklány, Nagy Blanka már eddig is a kormánypárti sajtó célkeresztjében volt, most ebben is sikerült szintet lépni. A diáklány a Demokratikus Koalíció kampánynyitóján vett részt a Pestisracok.hu riportere itt egy olyan képet készített róla, amin látható a bugyija. A Pestisrácok persze kajánkodott az eseten, az ellenzéki oldalon pedig felháborodtak. A Demokratikus Koalíció egyrészt kitiltotta rendezvényeiről a portál riportereit és bejelentette, hogy törvényjavaslatot nyújt be, hogy az ilyen esetek minősüljenek bűncselekménynek.

Ezen felül már több fizikai atrocitás is történt. A Jobbik szimpatizánsát Miskolcon kezdte szidalmazni Tikász Ferenc a Fidesz ifjúsági szervezetének, a Fidelitasnak a berettyóujfalui elnöke. Az Alfahír hírportál által Beátaként említett Jobbikos nő azt mesélte, hogy a láthatóan ittas Tikász azt kiabálta neki: „Nézd a jobbikos buzikat, te köcsög buzi kurva”, majd odalépett és ököllel az arcába vágott.

Szintén Miskolcon a Fidesz egyik aktivistáját is támadás érte: az aláírásokat gyűjtő nőt előbb szintén szidalmazni kezdte az ismeretlen, majd odalépett és ököllel arcon ütötte. A Fidesz feljelentést tett az ügyben.

A Demokratikus Koalíciónak is megvan már a maga feljelentése hasonló miatt: az ő tagjaikat Budapesten a Nyugati téren kezdte el inzultálni Bede Zsolt ismert jobboldali provokátor. A DK-sok felvételt készítettek az esetről és kihívták a rendőröket, Bede még a rendőrség kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt.