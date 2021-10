Utalvány vagy készpénz: mi alapján választunk?

Márciustól az alkalmazottak dönthetnek az étkezési utalványok és a pénzbeli juttatás között, a jogszabály azonban egy átmeneti időszakkal is számol, lehetővé téve a munkáltatóknak a felkészülést. Az új szabályok így csak jövő januártól lesznek kötelezőek a munkáltatókra, addig ezzel csak azok az alkalmazottak élhetnek, akiknek a munkáltatójuk ezt már idén lehetővé teszi. Az új szabályok szerint azok, akik olyan munkáltatónál dolgoznak, amely saját vagy bérelt éttermében biztosítja az alkalmazottak étkeztetését, továbbra sem élhetnek a választás lehetőségével.

Hogy ki melyik lehetőség mellett dönt, az a Modern Juttatások Szövetsége (AMOBE) és a 2muse ügynökség legfrissebb felmérése szerint az alkalmazottak bevételeitől is függ.

„A jobb anyagi helyzetben levő, vagyis nagyobb keresettel rendelkező alkalmazottak, akik a felmérésben résztvevők nagyjából 31 százalékát tették ki, inkább a készpénz mellett döntöttek. A rosszabb anyagi helyzetben levők ezzel szemben inkább az elektronikus étkezési kártyára szavaztak. A megkérdezettek nagyjából 39 százaléka ideális megoldásnak tartja az elektronikus vagy papíralapú étkezési utalványt”

– nyilatkozta Štefan Petrík, az étkezési utalványokat kibocsátó társaságokat (Edenred, UP Déjeuner, Doxx – Étkezési utalványok) tömörítő AMOBE elnöke. A felmérés szerint az üzemi étkezdéket a megkérdezettek 18 százaléka választaná.

Az étkezési utalványokkal kapcsolatos új szabályok továbbra sincsenek ínyére a kártyakibocsátóknak. „A munka törvénykönyve ezzel kapcsolatos, tavasszal életbe lépett módosítása több kérdést sem rendezett teljes mértékben. A hiányosságok kiküszöbölése érdekében a kormánypárti képviselők egy csoportja, élükön Marián Viskupič SaS-es képviselővel május végén egy újabb módosító javaslatot nyújtott be, ami ellen azonban a munkaügyi tárca és a pénzügymisztérium is tiltakozott. A módosító javaslatot ugyanakkor már második olvasatba utalták a parlamentben, és e hónapban kellene róla tárgyalni. A gond, hogy semmit sem tudunk az aktuális javaslatról” – mondta el Petrík. Az étkezési utalványokat kibocsátó társaságok ezért arra kérik a képviselőket és az említett minisztériumokat, hogy minél hamarabb vonják be a vitába a szakmai szervezeteket is.

(mi, TASR)