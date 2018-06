Üresen maradhat az orvosi ügyelet

Pozsony | Nem sikerült minden esti orvosi ügyeletre megfelelő üzemeltetőt találni, de az egészségügyi minisztérium szerint ez nem veszélyezteti a betegellátást. Az üresen maradt helyekre új pályázatot írtak ki, addig a minisztérium kijelöli az üzemeltetőt.

A Szlovákiai Kórházak Szövetsége (ANS) figyelmeztetett, hogy összeomolhat a július 1-től életbe lépő új ügyeleti rendszer. Ez 75 felnőttorvosi ügyeletet és 61 gyerekorvosit ír elő, ám első körben az egészségügyi minisztériumnak csak mintegy 40 százalékukra sikerült üzemeltetőt találnia. A helyeket ugyanis meg kell pályáztatni. Az ANS attól tart, hogy a betegek a kórházi ügyeleteket fogják majd „elárasztani”, ha nem lesz a környéken esti orvosi ügyelet.

A problémát látja az egészségügyi tárca is, ám szerinte a rendszer működni fog július 1. után is. „Ahová nem sikerült üzemeltetőt találni, ott a minisztérium egy másik üzemeltetőt bíz meg, egy kórházat jelöl ki, vagy egy rendelőt bíz meg a második pályázati kör befejeződéséig” – tájékoztatta lapunkat Zuzana Eliášová, a szaktárca szóvivője. Szerintük jelentkezőben nem lesz hiány, mivel pályázhatnak azok is, akik az első körben formai okok miatt estek ki. „A pályázók több mint fele formai hibák miatt esett ki, őket tájékoztattuk a hibákról, amit a második körben eltávolíthatnak” – jelentette ki a szóvivő. Még 47 felnőttorvosi és 35 gyerekorvosi ügyeletet kell betölteni.

Az orvosok nem ennyire optimisták, szerintük az egyik ok az is, hogy egyes régiókban kevés az orvos. „Tudatosítanunk kell, hogy a pályázat sikertelenségének egyik kiváltója, hogy sok régióban orvoshiány van – jelentette ki Marian Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke. – Ahol nincs általános orvos vagy gyerekorvos, ott nem lesz ügyeletes orvos sem.”

Azt az egészségügyi minisztérium sem zárta ki teljesen, hogy bevezethetik a kötelező ügyeletet. „Mindent megteszünk azért, hogy megőrizzük az önkéntességet – válaszolta lapunknak a minisztérium. – Első helyen a beteg áll, és ha önkéntesen nem lehet biztosítani az ügyeletet, akkor szélsőséges esetben a kötelező rendszer bevezetésére is felkészülünk.”

Ez azonban az orvosoknak nem tetszik, hiszen éppen a kötelező ügyeleti rendszer megszüntetését szorgalmazták. „Az eredeti rendszer visszaállítása a rendelők napi működését veszélyeztetné” – állítja Šóth. Ők éppen azt szerették volna elkerülni, hogy az esti ügyelet után ne kelljen azonnal munkába állnia saját rendelőjében az orvosnak. Az ügyeletek munkanapon este 10-ig, hétvégén pedig reggel 7 és este 10 között fogadják a betegeket. (lpj, TASR)