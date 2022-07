Uniós gáztakarékosság: Szlovákia még többet is fogyaszthat

Pozsony | Szlovákia olyan kivételeket kapott az uniós gázspórolási megállapodás alól, amelyeknek köszönhetően jövőre még több földgázt is fogyaszthat, mint az elmúlt öt évben. Az orosz gáztól való függetlenedést is szolgáló egyezménnyel a tagországok közül csak Magyarország nem ért egyet, de ettől függetlenül erre az államra is érvényes.