Újra nő a külföldi vendégmunkások száma

Szlovákiában a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés miatt az elmúlt egy évben emberek tízezrei veszítették el a munkájukat, így az sem meglepő, hogy a járvány tavaly márciusi megjelenését követően – főként a járványügyi megszorítások és a határok lezárása miatt – a külföldi vendégmunkások száma is elkezdett csökkenni. Tavaly márciusban a hivatalos adatok szerint még több mint 78 ezer vendégmunkás dolgozott Szlovákiában, ami idén februárra 67 ezer körülire esett vissza. A járványügyi szabályok fokozatos enyhítésének köszönhetően azonban – egyévnyi folyamatos csökkenést követően – már márciusban beindult egy enyhe növekedés, ami az elmúlt hónapban is folytatódott. A Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVAR) legfrissebb felmérése szerint áprilisban 67,7 ezer külföldi vendégmunkás volt az országban.

Míg korábban Szerbiából érkeztek a legtöbben, az ukránok már egy jó ideje átvették a vezetést. Áprilisban hivatalos engedéllyel 18,5 ezer ukrán és 9,8 ezer szerb állampolgár dolgozott Szlovákiában. Az uniós tagországok közül a legtöbben továbbra is Romániából jönnek, a számuk az elmúlt hónapban elérte a 7,4 ezret, a sorban pedig a csehek (5,9 ezer) és a magyarországiak (5,1 ezer) következnek. A legtöbb külföldi – mintegy 21,4 ezer – továbbra is Pozsonyban talál megélhetést, nagyjából 4,5 ezren dolgoznak azonban a Nagyszombati járásban is, míg több keleti járásban alig pár tucat külföldi volt képes elhelyezkedni.