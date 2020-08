Újra lezárhatnak egyes határokat

Az átmeneti javulást követően Szlovákiában is napról napra egyre több embernél mutatják ki a koronavírus-fertőzést, miközben a legrizikósabb csoportoknak a tengerparti nyaralásról hazatérők és a külföldi vendégmunkások számítanak. „Horvátország egyes régióiban különösen aggasztó a helyzet, jelenleg így ennél a legnagyobb az esély arra, hogy a veszélyes országok közé soroljuk” – nyilatkozta a Markíza televízió vitaműsorában Marek Krajčí. Az egészségügyi miniszter azt sem zárta ki, hogy a közeljövőben újra lezárhatják a határokat.

„Egyelőre csak az általunk biztonságosnak ítélt országok veszélyesebb régióira hívjuk fel a figyelmet, ám ha idővel egy-egy ország egésze veszélyesnek bizonyul, akkor átminősítjük a besorolását”

– mondta a tárcavezető. Jelenleg kéthetente vizsgálják felül az egyes országok járványügyi besorolását, Krajčí szerint szükség esetén azonban akár naponta összeülhet az ezt felülbíráló bizottság.

Hatalmas kihívást jelent majd a napokon belül megkezdődő új iskolaév is. Az elmúlt napokban bejelentett szabályok szerint az általános iskolák felső tagozatos diákjainak és a középiskolásoknak az első két hétben az osztályteremben is kötelező lesz a szájmaszk viselése. Az óvodásokra és az alsó tagozatos tanulókra ez nem vonatkozik, ez utóbbiaknak az osztályteremben csak ajánlott a maszkviselés, a folyosókon és a többi, közösen használt helyiségben azonban ez mindenki számára kötelező lesz. A sokak által vitatott szabályokat a vitaműsor másik résztvevője, Branislav Gröhling iskolaügyi miniszter ezúttal is azzal indokolta, hogy az iskolakezdés nagyjából 800 ezer diákot és iskolai alkalmazottat érint, ami hatalmas kockázattal jár, így teljesen érthető a kéthetes kötelező maszkviselés bevezetése. Gröhling és Krajčí is elismerte azonban, hogy az említett két hét még nem szentírás, vagyis szükség esetén meghosszabbíthatják a kötelező maszkviselés idejét. „Egyelőre nem mondhatunk biztosat, minden a járványügyi helyzettől függ” – ismerte el Krajčí. Gröhling szerint azonban az iskolabezárásoktól országos szinten már nem kell tartanunk, minden egyes iskolát ugyanis egyénileg bírálnak majd el.

Krajčí szerint a jó hír, hogy a kórházak felkészültek a második hullámra, vagyis képesek lesznek kezelni a nagyobb nyomást is. Az egészségügyi miniszter szerint azonban, ha lesz is vakcina, az eddigi elképzelések szerint nem lesz mindenki számára kötelező.

„Úgy gondoljuk, hogy az emberek többsége felelősen áll majd hozzá az oltáshoz, senkit nem szeretnénk erre kényszeríteni. Egyes vakcinagyártók például máris jelezték, hogy az oltást gyerekeknek nem ajánlják majd”

– mondta Krajčí, hozzátéve azonban, hogy az oltás Szlovákiában minden bizonnyal ingyenes lesz, vagyis az egészségbiztosítók megtérítik az árát.