Újra Kijevbe helyeznék át Szlovákia nagykövetségét

„A napokban diplomatáinkból álló ellenőrzőcsoportot küldök Ukrajnába, hogy felmérjék a biztonsági helyzetet Ukrajna fővárosában. Ha lehetséges, azonnal működőképessé tesszük a nagykövetségünket” – mondta Korčok.

Miután a biztonsági helyzet felmérték, március elején evakuálták a kijevi nagykövetséget. A külügyminisztérium Kijevből Ungvárra helyezte át a nagykövetség székhelyét. Szlovákia ezzel a lépéssel akarta megmutatni, hogy továbbra is jelen van Ukrajnában. Az ungvári irodában a Kijevből evakuált alkalmazottak dolgoznak.

Slovensko 🇸🇰 pripravuje návrat svojich diplomatov do Kyjeva. V najbližších dňoch vyšlem do 🇺🇦 metropoly inšpekčný team zložený z našich diplomatov, ktorý priamo na mieste posúdi bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste 🇺🇦. Ak to bude možné, sfunkčníme naše veľvyslanectvo okamžite.