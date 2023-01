Újra bíróság előtt Kováčik

A már egy másik ügyben jogerősen nyolcéves börtönbüntetésre ítélt egykori magas rangú ügyészt egy további korrupciós ügyben is vád alá helyezték. A most tárgyalt esetben a vád szerint Kováčik 2016-ban 50 ezer euró kenőpénzt fogadott el Peter Košč vállalkozótól azért, hogy két ügyet eltussoljon. Košč, akinek a múltban jó kapcsolatai voltak a polgári titkosszolgálattal, vagyis a Szlovák Információs Szolgálattal (SIS), 2021 óta szökésben van. A tegnapi tárgyalás során kiderült, az SIS-en keresztül hamis útlevelet is akart szerezni. Košč és Kováčik is tagadja a bűnösségét. Egy másik tanú, Adrián Szabó arról vallott, hogy Kováčik egy könyvbe rejtve kapott 50 ezer euró kenőpénzt.

A szerdai tárgyaláson szóba került Milan Lučanský korábbi rendőrfőkapitány ügye is. Az egyik tanú, Boris Beňa korábbi titkosszolgálati vezető, akit szintén korrupció miatt már korábban elítéltek, elmondta, Lučanský, amikor a rendőrség belső ellenőrzésének vezetője volt, szintén pénzért tussolt el egy büntetőügyet. A Beňa által leírt esetben nyomozás is folyt Lučanský ellen, vizsgálati fogságba is vették őt, de az őrizetben öngyilkosságot követett el. Szabó pedig arról vallott, hogy Lučanský a Kováčiknak adott kenőpénzekről is tudott. Maga az egykori ügyész szerint azonban Beňa és Szabó állításai nem igazolják, hogy bűncselekményt követett el, szerinte az egész ügy kitaláció.

Kováčik ügyvédje, Erik Magál a tárgyaláson megjelent újságíróknak egyébként nem volt hajlandó elárulni, hogy a védence kap-e kimenőt a börtönből. Az egykori ügyész a máriatölgyesi (Dubnica nad Váhom) büntetés-végrehajtási intézetben tölti a büntetését. Mivel azonban a legalacsonyabb végrehajtási fokozatú ítéletet kapta, 48 órás eltávozásokra is jogosult. Kováčik decemberben sem járult hozzá, hogy nyilvánosságra hozzák, kapott-e eltávozást. (Sme, Denník N)