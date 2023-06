Újabb képviselő lép ki az OĽaNO-ból

Úgy tizenöt évvel ezelőtt bebocsátást nyertem egy (azóta megszűnt) ukrán zeneletöltő oldalra, ott fedeztem fel a Бумбокс (Boombox) zenekart, amelynek lemezeit szépen, fokozatosan letöltöttem, sőt a szövegeket is igyekeztem megfejteni. Nem gondoltam volna, hogy egyszer élőben is láthatom őket. Ehhez sajnos kellett a háború is.