Újabb járványgóc alakult ki, gyorsan terjed a vírus a hajléktalanok között

A hajléktalanok számára Vereknye városrészben létesített karanténváros kapacitását az elmúlt három napban másodszor, összesen 100 főre kellett növelni. Az önkormányzat azzal számol, hogy a napokban megtelik a létesítmény.

„A Depaul Slovensko szervezet a város támogatásával hétfőtől 44 férőhelyes karanténzónát működtet, de a létesítmény gyorsan megtelik. Jelenleg több mint 70 ember van karanténban Vereknyén. A következő tesztelés után valószínűleg tovább emelkedik az azonosított fertőzöttek száma, őket már csak a krízisközpontban tudjuk elhelyezni, mert nincs több szabad ágy, és a személyzet is hiányzik” – mutatott rá a főpolgármester.

A főváros önkénteseket keres az egészségügyi dolgozók között, és kisegítőkre is szükség lesz, mivel a hajléktalanok a nap 24 órájában gondoskodásra szorulnak. „Szükségünk lesz azonban az állam segítségére is a fertőzöttek elhelyezéséhez, például olyan karanténlétesítményekben, amelyeket a járvány első hulláma idején használtak. Nem szabad alábecsülni ezt a problémát, egészségügyi és higiéniai szempontból is mindent meg kell tennünk a járvány terjedése ellen” – mondta Vallo.

A főpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a hajléktalan emberek kiszolgáltatottak, és fennáll annak a veszélye is, hogy másokat is megfertőznek. Pozsony jelenleg minden erejével a hétvégi tesztelés előkészítésére összpontosít. „Ha a hajléktalan emberek körében tovább fokozódik a probléma, azt csak az állammal együttműködve tudjuk megoldani” – mondta a főpolgármester.