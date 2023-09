Újabb hatalmas korrupciós botrányra derülhetett fény a smeres kormányok idejéből

Hamran szerint az államnak okozott kár meghaladhatja a 74 millió eurót. A rendőrség az akció során 101 titkosított dokumentumot, 326 ezer eurónyi készpénzt, több millió eurós számlákat, pozsonyi és prágai ingatlanokat, befektetési aranyat és egy üveg skót whiskyt is lefoglalt, amelynek az értéke elérheti a 26 ezer eurót. A rendőrfőkapitány hangsúlyozta, nincsenek meglepődve, hogy 2013 és 2020 között ilyen pénzügyi tranzakciókra kerülhetett sor a védelmi minisztériumnál (amely alá a Katonai Hírszerzés is tartozik), hiszen ebben az időszakban a tárca irányítása a smeres Martin Glváč, valamint az SNS által jelölt Peter Gajdoš kezében volt.

„A rendőrség illetékes osztálya semmit sem észlelt ezekből a bűntettekből, hiszen a vezető politikusok kijelentették, hogy a legfelsőbb szinteken nincsen semmilyen korrupció”

– fogalmazott Hamran.

A szereplők

Az ügyben több tisztviselő érintett, köztük a Katonai Hírszerzés egykori igazgatói, Ľubomír Skuhra és Ján Balciar is. Előbbi az 1990-es években már a Szlovák Információs Szolgálatnál (SIS) dolgozott, a Denník N információi szerint részt vett abban a titkosszolgálati akcióban is, amely során Svájcban meg akarták találni az ifjabb Michal Kováč elrablásával kapcsolatos ügy koronatanúját, Fegyveres Oszkárt.

Skuhra később, 2006-ban, az első Smer-kormány idején a Katonai Védelmi Hírszerzés (VOS) igazgatója lett, majd 2013-ban, amikor a VOS összeolvadt a Katonai Hírszerző Szolgálattal (VSS), és létrejött a Katonai Hírszerzés (VS), annak is az élére került. A VS-t 2016-ig vezette, majd az Smer–SNS–Híd kormány megalakulása után háttérbe húzódott. Skuhrával kapcsolatban már akkor is felmerült a gazdasági bűncselekmények gyanúja, amikor a VOS élén állt, de a rendőrség akkor a szőnyeg alá söpörte az ügyet.

Ján Balciar tábornok korábban a rendőrségnél dolgozott, majd Skuhrához hasonlóan szintén a VOS-ben helyezkedett el. A VS vezetését 2016-ban vette át, majd végül 2020-ban saját maga kérvényezte a menesztését. Balciar gyanús vagyonáról az aktuality.sk is beszámolt. A portál szerint mintegy 20 ingatlant birtokol, többek közt Rimaszombatban, az Alacsony-Tátrában és Horvátországban is, amelyek értéke jócskán meghaladja azt, amit a hírszerzési fizetéséből megengedhetne magának.

Žilinka barátja

Az ügyben továbbá gyanúsítottként szerepel Michal Gučík színészből lett vállalkozó is, aki 2010 és 2012 között a TA3 hírtelevízió vezérigazgatója volt. A vállalkozó állítólag több szálon kötődik a legmagasabb politikai körökhöz. A Denník N szerint még Ján Slota pártelnöksége alatt került közel az SNS-hez, később pedig Andrej Danko tanácsadójaként is dolgozott. Emellett személyesen ismeri Peter Pellegrinit (Hlas), aki 2020-ban megfordult nála a vereknyei otthonában. A találkozóval kapcsolatban Gučík azt mondta, mindössze személyesen akart gratulálni az egykori kormányfőnek a születésnapja alkalmából, ezért invitálta be a házába.

Emellett jó barátja Maroš Žilinkának is. A főügyész ezt saját maga is beismerte a nyilvános meghallgatásán. Gučík letartóztatásával kapcsolatban azonban az aktuality.sk portálnak úgy reagált, már három éve nem beszélt a vállalkozóval, nem tartják a kapcsolatot.