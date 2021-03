Újabb egyezség került terítékre az MKP, a Híd és az Összefogás egyesüléséről

Információink szerint a napokban is zajló tárgyalások során három pártnak sikerült egy olyan megállapodástervezetet kidolgoznia, amely feloldaná azt a problémát, amely abból alakult ki, hogy az egyes szereplők mekkora befolyást kapjanak a közös párt vezetésében. Úgy tudjuk, hogy a közös politikai szubjektum elnökségébe az MKP 9, a Híd 5, az Összefogás 4 tagot delegálhatna. Az MKP-nak a tavaly decemberig tartó tárgyalások során is az volt a feltétele, hogy a pártvezetésben 50 százalékban képviseltesse magát, így a másik két párt nem hagyhatná ki semmilyen fontos döntés meghozásából. Ez ugyanakkor azt is jelentené, hogy a fajsúlyos határozatokhoz vagy a Híddal, vagy az Összefogással, esetleg mindkettővel azonosan kell szavaznia az MKP-nak. A javaslatot a három szereplő vezetése a napokban párton belül vitatja meg.



Információink szerint a mostani megállapodástervezet a legtöbb elemében a decemberben nyilvánosságra került javaslathoz hasonlít. Ahogy arról beszámoltunk, tavaly év végén terítékre került, hogy a közös politikai szubjektum első elnökét az MKP adná, az országos tanácsának vezetőjét pedig a Híd jelölné, az Összefogás pedig egy alelnöki tisztséget kapna. A decemberi tervezet ugyancsak tartalmazta, hogy az MKP, a Híd és az Összefogás ún. platformként létezne tovább a közös pártban, ezzel valamilyen mértékben megtarthatnák az önálló arculatukat.



A közös magyar párttal kapcsolatban felmerült Gyimesi Györgynek, az OĽaNO parlamenti képviselőjének a neve is. A magyarországi Szabad Európa hírportál azt írja, több forrásuk is megerősítette, a magyar kormány támogatná, ha a korábban a szlovákiai magyar közéletben nem ismert, így abban semleges szereplő Gyimesi lenne az újra egyesülni készülő magyar pártok elnöke. Megkerestük Gyimesit, akitől azt kérdeztük, kapott-e arra vonatkozó megkeresést, hogy ő legyen a közös magyar párt elnöke. „Nem tudok ilyenről” – válaszolt tömören a képviselő.

