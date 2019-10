Újabb bírók Kočner mobiljában

A bíróktól lefoglalt telefonok ügyében létrehozott öttagú bizottság két tagja kilépett a testületből, miután nyilvánosságra került, hogy ők is részt vettek egy eseményen, amelyen Marián Kočner nagyvállalkozó is megjelent. Közben a Legfelsőbb Bíróság alelnökétől 10 bíró kéri, mondjon le funkciójáról, mert neve összefüggésbe került Kočnerrel.

Pozsony | A bíróktól lefoglalt telefonok ügyében létrehozott öttagú bizottság két tagja kilépett a testületből, miután nyilvánosságra került, hogy ők is részt vettek egy eseményen, amelyen Marián Kočner nagyvállalkozó is megjelent. Közben a Legfelsőbb Bíróság alelnökétől 10 bíró kéri, mondjon le funkciójáról, mert neve összefüggésbe került Kočnerrel.

Az Országos Bírói Tanács elnöke, Lenka Praženková, valamint Marcela Kosová, a tanács tagja 2017 decemberében részt vettek az Ikrényi&Rehák ügyvédi iroda által szervezett disznótoron, amelyen Marián Kočner vállalkozó is megjelent. Bár mindkét bíró azt állítja, elmentek, miután Kočner megjelent, most mégis abból a bizottságból, amely a bíróktól lefoglalt telefonok ügyét hivatott vizsgálni.

Kočner mindenhol

A Denník N birtokában lévő kommunikációkból kitűnik, hogy Kočner több mint hatezer üzenetet váltott a Pozsonyi I Járási Bíróság bírójával, Vladimír Sklenkóval, akinek augusztusban szintén lefoglalták a mobilját. A portál információi szerint Kočner Sklenkóval és Monika Jankovská volt igazságügyi államtitkárral hasonló intenzitással kommunikált. Az üzenetek alapján kiderül, hogy a bíró azonnal Kočner rendelkezésére állt, ha a vállalkozónak szüksége volt valamire, még a saját munkája rovására is. A kommunikáció alapján arra is lehet következtetni, hogy Sklenko mindezért pénzt is kapott. „Mikor veszed fel a karácsonyit?” – kérdezte Kočner. „Jövő héten, ha itt vagy” – válaszolt Sklenko. „Persze, ahogy akarod” – írta Kočner.

„A sajtóban megjelent információk nem fegyelmi vétségről szólnak, hanem alapos a gyanúja annak, hogy az érintett bírók bűncselekményt követtek el” – nyilatkozta lapunknak Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter. Hozzátette, egyelőre nem indítanak ellenük fegyelmi eljárást, mert akkor nem lehetne büntetőeljárás keretében elítélni őket. Gál azonban arról is beszélt, vizsgálják a nyilvánosságra került információkat, hogy azok alapján az esetleges büntetőeljárástól függetlenül indíthatnak-e fegyelmi eljárást.

Kérik a távozását

Sklenko és Kočner üzeneteiben többször is említik Jarmila Urbancovát, a Legfelsőbb Bíróság alelnökét, akinek szenátusában Sklenko régebben asszisztensként tevékenykedett.

Kimerítően beszélgetnek a Legfelsőbb Bíróság tavalyi alelnökválasztásáról is, amelyre Urbancová is jelentkezett. Sklenko megírta Kočnernek, hogy Urbancová támogatókat keres a Bírói Tanácsban. „Jarinkáért megtesszük, amit tudunk” – írta Kočner. Sklenko érdeklődött továbbá a Mi Szlovákiánk Néppárt feloszlatásáról szóló eljárásról is, amelyben Urbancová bíróként döntött, és más bírókról is kikérte a véleményét. Ezeket az információkat aztán Kočnerrel is megosztotta.

Urbancová kizárta, hogy valaha is segítséget kért volna, hogy szavazatokat kapjon a választáson, hozzátette, nem tudott arról, hogy üzeneteit továbbították Kočnernak. Bár Urbancová csak alelnök, október másodikától vezeti a Legfelsőbb Bíróságot, mert az elnöknek lejárt a mandátuma, és egyelőre még nem sikerült megválasztani a helyettesét. Urbancová azonban nem gondolja, hogy le kéne mondania posztjáról: „Biztosan állíthatom, hogy sosem álltam kapcsolatban személyekkel az úgynevezett maffia-listáról. Sem elektronikusan, sem személyesen” – mondja Urbancová azzal, hogy kihasználva, megvezetve és becsapva érzi magát. Kollégái azonban másképp vélekednek. A Legfelsőbb Bíróság 10 bírája kéri, hogy mondjon le alelnöki posztjáról, mivel a Threema-üzenetek alapján közvetve ugyan, de tőle származtak Kočner információi. A kérvényt aláíró bírók elfogadhatatlannak tartják, hogy az intézményt egy ilyen gyanúba keveredett személy vezesse.

(szh, Denník N)