Új Szó-ankét: olvasóink közül sokan elutasítják az oltási lottót

„Ön jó ötletnek tartja az oltási lottót? Tervez regisztrálni? Ha nem, miért?” – ezeket a kérdéseket tettük fel olvasóinknak az Új Szó Facebook-oldalán. A bejegyzésre szinte azonnal több tucat komment érkezett. A legtöbben elutasítják az oltási lottót, és cikkünk írásakor összesen egy kommentelő vállalta a véleményét, amely szerint a nyereményjáték jó ötlet. „Igen, jó az ötlet, motiválni kell az embereket az oltásra” – írta Béla nevű olvasónk. Fontos megjegyezni, hogy a lapunk közösségi oldalán feltett kérdésre érkező válaszok összesítése semmilyen értelemben nem mutatja reprezentatívan a társadalomnak az adott témához való hozzáállását.

A lottó elutasítása

A beoltottaknak szóló nyereményjátékra és az ún. közvetítői bónusz lehetőségére reagálva érkező számos elutasító olvasói vélemény között többen azon az állásponton voltak, hogy a kezdeményezésre szánt több millió eurót hasznosabban is el lehetne költeni. „Nem tartom jó ötletnek, mert azt a pénzt inkább invesztálják másba, adják inkább a kórházaknak, vagy legyen ingyenes a tesztelés” – vélekedik Niko. Hasonló állásponton van Dia is, aki hozzáteszi: „Én is be vagyok oltva, de nem fogok regisztrálni, mert aki lottózni akar, menjen a lottósba” – fogalmaz, majd arról ír, szerinte az embereket nem motiválja a kezdeményezés. „Jobb helye is lenne annak a pénznek például az egészségügyben” – írja Erzsébet is, aki egyben élesen bírálta az oltási bónusz lehetőségét, vagyis azt, ha valaki 30, 60 vagy 90 eurós garantált jutalmat kap azért, ha rábeszél valakit arra, oltassa be magát. Olvasónk ugyanis attól tart, hogy a szegénységben, nehéz helyzetben élő oltatlan emberek helyzetét kihasználva valaki így próbál majd nyerészkedni. Itt érdemes megjegyezni, a közvetítői bónusz szabályai között van az is, hogy egyvalaki csak legfeljebb 50 másik személyért veheti fel a pénzjutalmat.

Klaudia nevű olvasónk álláspontja szerint sincs szükség az oltási lottóra. Szerinte az az igazán szerencsés helyzet, szinte már lottónyeremény, hogy mindenki számára elérhető az ingyenes oltás. „Ez így, hogy nyereményjátékot csinálnak belőle, egyszerűen megalázó” – írja, és hozzáteszi, az oltási lottóra fordított anyagi forrásokat a járvány következő hulláma idején bevezetett korlátozások, lezárások károsultjainak kellene adni. Az olvasónk válasza mellé érdemes felidézni azt az információt, hogy a pénzügyminisztérium hétfői pontosítása szerint az oltási lottó 21 millió euróba kerül, míg a lezárások miatti kártalanítás a több százmilliós nagyságrendbe tartozik.

Ildikó nevű olvasónk „buta ötletnek” tartja a nyereményjátékot. „Ennek ellenére regisztrálni fogok és az esetleges nyereményt beteg gyermek megsegítésére fogom fordítani” – tette hozzá. Egy másik olvasónk, Éva szerint ugyanakkor az oltási lottó nem motiváció, hanem „a megvesztegetés határát súrolja”.

Oltásellenes hoaxok

Lapunk közösségi oldalán a nyereményjátékra vonatkozó kérdés alatti kommentekben az oltásellenes nézeteket népszerűsítő vagy a vakcinák hatékonyságát megkérdőjelező bejegyzésekből több is akadt. Közülük többen a koronavírusról vagy a kórokozó elleni védekezésre szolgáló vakcinákról szóló összeesküvés-elméleteket idéztek vagy osztottak meg. A kommentek között a téves, csúsztatott vagy szándékosan manipulált információk és internetes tartalmak valóságos tárházát találtuk. Így például Lajos nevű olvasónk bejegyzését, aki egy olyan üzenetet osztott meg, mely szerint a világjárvány nem létezik, és valójában az oltás arra való, hogy megölje az embereket.

Ezzel kapcsolatban érdemes felidézni, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, Michal Slivka még 2018-ban, tehát a világjárvány előtt arra figyelmeztette a nyilvánosságot, hogy a dezinformáció, a téves, félrevezető üzenetek, az ún. hoaxok terjesztése a szlovák jogrend szerint akár a bűncselekmény kategóriájába is eshet, amelynek elkövetését kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

160 ezer játékos

Az oltási lottóért és a közvetítői bónuszért felelős tárca vezetője, Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, a kezdeményezés első húsz órájában 160 ezren regisztráltak a nyereményjátékba. A miniszter a játék részleteiről beszélve elmondta, a közmédia vasárnapi műsorában minden héten kisorsolnak majd öt regisztrált személyt, akiket felhívnak a tévéműsorból. Ha az érintettek helyesen tudnak válaszolni egy kérdésre, fejenként 100 ezer eurót nyerhetnek. Ha nem veszik fel a telefont, vagy nem követik a műsort és ezért nem tudnak válaszolni a műsorvezető kérdésére, akkor csak 1000 eurót nyernek, s a százezres nyereményük a következő játékosra hárul. Így ha az első kisorsolt nem veszi fel a telefont, akkor a második már 200 ezer euróért játszik, a harmadik 300 ezerért, míg az ötödik nyereménye akár 500 ezer euró is lehet. A verseny augusztus 15-én, vasárnap kezdődik, az első hét nyerteseit augusztus 20-ig, péntekig sorsolják naponta, a következő heti sorsolás aztán augusztus 22-én veszi kezdetét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az oltási lottó keretében hetente 125 darab kisebb összegű, ezer és 10 ezer euró közötti nyereményt is kisorsolnak. Ezekre a sorsolásokra hétköznaponta és ugyancsak a köztelevízióban kerül sor.

Mindegyik nyeremény adóköteles, a nyertesek a 19 százalékos áfával megadóztatott nyereményeket fogják a számlájukra kapni. Mivel a közvetítői bónusz nem számít nyereménynek, ebből az összegből nem vonják majd le az adót.

Matovič azt is bejelentette, hogy hetente további 10 ezer regisztrált személyt is kisorsolnak, akik fejenként 100 eurós nyereményt kapnak. A nevüket azonban nem a televíziós adásban, hanem csak a www.bytzdravyjevyhra.sk oldalon közlik.

A miniszter rámutatott, a felnőtt lakosságnak több mint a fele még nem vette fel az oltást. Köztük sokan vannak, akik alapvetően nem oltásellenesek, de valamiért még bizonytalanok. Az oltási lottóval Matovič őket szeretné motiválni. Ugyanakkor a sajtótájékoztatón maga is arról beszélt, nem ezt a nyereményjátékot tartja a beoltottság növelése szempontjából kulcsfontosságú eszköznek. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a közvetítői bónuszért is többen regisztráltak már.