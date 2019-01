Új sertéstartási szabályok

Novembertől mindenki köteles bejelenteni a sertés tartását az érintett hivataloknál. A bejelentési kötelezettség a malacok adásvételére is vonatkozik, a mulasztás komoly, akár 400 eurós büntetést érhet.

Pozsony | Novembertől mindenki köteles bejelenteni a sertés tartását az érintett hivataloknál. A bejelentési kötelezettség a malacok adásvételére is vonatkozik, a mulasztás komoly, akár 400 eurós büntetést érhet.

A sertéstartásra vonatkozó bejelentési kötelezettség alól tavaly novemberig kivételt élveztek azok, akik egyetlen állatot tartottak saját felhasználásra. A kivételt az afrikai sertéspestis terjedése miatt törölte el az Európai Unió. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy novembertől mindenki köteles bejelenteni a regionális Állami Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyeletnél (ŠVPS SR), hogy sertést tart. Smriga Rudolf, a rimaszombati hivatal igazgatója lapunknak elmondta, hogy az adatokat a zsolnai székhelyű központi nyilvántartás számára gyűjtik. „A sertést tartóknak első lépésben saját gazdaságukat kell bejelenteniük a központi nyilvántartóba, amely minden gazdaságot egy hat számjegyű regisztrációs szám alatt vezet. Miután ezt az azonosítót megkapják az állattartók, regisztrálhatják az állatot” – magyarázta Smriga Rudolf, s hozzáfűzte, a regisztráció díjtalan, a hivatalok mindenben, a kérvény kitöltésében is segítenek a lakosságnak. Az igazgató arra figyelmeztet, hogy a kivétel eltörlése óta a malacvásárlásra is vonatkozik a bejelentési kötelezettség. „Egyetlen malac adásvétele is csak mindkét fél regisztrációját követően bonyolítható le, ellenkező esetben törvényt sértenek” – mondta Smriga Rudolf. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha sertést akarunk tartani, akkor regisztrálnunk kell a „gazdaságunkat”, s csak olyan személytől vehetünk malacot, akinek van nyilvántartási száma. A törvény megsértéséért a regionális ŠVPS SR magánszemélyekre 100-400 eurós büntetést róhat ki, fizikai személyeknél ez az összeg sokkal magasabb, 400 eurótól akár 3500 euróig terjedhet.

A törvény betartását bármikor ellenőrizhetik. „Ha bejelentést kapunk, kötelesek vagyunk ellenőrizni, hogy a polgárok teljesítették-e bejelentési kötelezettségüket. Ugyanakkor jogunkban áll szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tartani, s az októberben jóváhagyott törvénymódosítás értelmében a lakosok kötelesek ellenőreinket beengedni a portájukra” – emlékeztet az igazgató.

A sertéstartással kapcsolatban másik kötelezettség is hárul a polgárokra, ez pedig a disznóvágással kapcsolatos. Ezt ugyanis 24 órával korábban szintén jelenteni kell a regionális ŠVPS SR-nél. Ennek elmulasztása 400, illetve 1000 eurós büntetést vonhat maga után.