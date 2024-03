Transparency: egyik államfőjelölt sem adta le a részletes vagyonnyilatkozatát

A TIS az államfőválasztás előtt különböző kritériumok alapján vizsgálta, mennyire átlátható az egyes jelöltek kampánya. Figyelembe vették például, hogy a jelölt következetesen vezeti-e a transzparens számláját, azon megfelelően részletes leírással rendelkeznek-e az egyes kiadások, vagy hogy azonosíthatóak-e az adományozó személyek. A mostani államfőválasztás ugyanis a korábbiakhoz képest abban más, hogy egy párt vagy harmadik fél, például egy civil szervezet nem járulhat hozzá egy jelölt népszerűsítéséhez sem pénzzel, sem máshogyan. A TIS összesen 15 mutatót vizsgált az egyes jelöltek kampányával kapcsolatban. Összesen 11-en szállnak versenybe az államfői posztért, de a civil szervezet az elemzésében csak azoknak a kampányát vizsgálta, akik legalább ötezer eurót már elköltöttek a népszerűsítésükre, így összesen hat jelölt került az elemzésükbe. Az ő részletes értékelésük a TIS honlapján tekinthető meg.

A dobogósok

A civil szervezet vizsgálata szerint a függetlenként induló, de az ellenzéki pártok legnagyobb részének támogatását élvező Korčok kampánya a legtranszparensebb, 90 százalékosra értékelték az átláthatóságát. A korábbi külügyminiszter egyedüliként a transzparens számláján részletesen feltünteti, milyen kiadásai vannak a kampánya során és ő az egyetlen jelölt, aki még a megvásárolt reklámfelületek, például óriásplakátok pontos számát is megadja. Így például most kedden vásárolt 154 óriásplakátot amelynek darabjáért 50 eurót fizetett. Ez egy rendkívül előnyös árnak tekinthető. Korčok arra is ügyel, hogy a reklámokat nem egy nagyobb csomagban rendeli meg valamilyen ügynökségtől, az ilyen beszerzések részletei ugyanis nem lennének láthatóak. Illetve a megrendelések kifizetési idejét sem halasztották későbbre. Korčok a támogatások terén is a legsikeresebb. 3300 adományozótól összesen félmillió eurót gyűjtött össze. Ez egyben az álamfői kampányra egy jelölt által fordítható összeg felső határa is, ezért további adományokat már nem fogad. Az adományok átlagos értéke 140 euró volt.

A transzparencia-rangsorban a második helyezett a Legfelső Bíróság korábbi bírája, Štefa Harabin lett, a TIS 73 százalékra értékelte a kampánya átláthatóságát. Harabin 2019-ben is indult, akkor rendkívül átláthatatlan volt a népszerűsítésének finanszírozása, most azonban jól teljesít, a kampányára költött pénzt 700 kisebb adományból gyűjtötte össze. Ennek ellenére a kiadási oldalon még most sem látni a plakátkampánya részleteit.

A Magyar Szövetség államfőjelöltje, Forró Krisztián is dobogós helyezést ért el, a civil szervezet 70 százalékra értékelte a kampánya átláthatóságát, amellyel a harmadik lett a rangsorban. A népszerűsítését legnagyobbrészt ő maga finanszírozza, eddig 56 ezer eurót utalt a transzparens számlájára. További, kisebb összegek érkeztek még párttagoktól, magánszemélyektől. 20 ezer eurót kapott továbbá a magyarbéli Pósa Lajos vállalkozótól, aki ugyanekkora összeggel korábban az MKP kampányát is támogatta. Pósa a pártnak egy időben a legnagyobb szponzora volt, sőt, a volt cseh kormányfőnek, Andrej Babišnak is ismerőse. Forró népszerűsítésének átláthatóságát némileg csökkentette, hogy egy ügynökségtől nagyobb csomagban rendelt óriás-plakátokat, így nem látni részletesen, miért fizetett. A TIS által megszólított államfőjelöltek közül senki nem töltötte ki a civil szervezet által összeállított vagyonnyilatkozati formanyomtatványt, amely jóval részletesebb, mint a köztisztviselőknél szokásos hasonló nyilatkozat. Ľuboš Kostelanský, a TIS elemzője lapunknak korábban arról beszélt, ha Forró kitöltené az ő formanyomtatványukat, akkor abból az is kiderülne, a vállalkozóként is tevékenykedő jelölt mennyiért vásárolta meg a Komáromi Nyomda ingatlanjait.

Átláthatatlanok

A TIS vizsgálata szerint Ján Kubiš korábbi szlovák külügyminiszter és Andrej Danko, a koalíciós SNS-elnök államfői kampányának átláthatósága már a kifogásolható kategóriába esik. Kubiš népszerűsítésének transzparenciáját 45 százalékra, míg Dankóét 43 százalékra értékelték. Kubiš esetében a kiadások oldalán, Dankonál a bevételi oldalon nem látni a pontos tranzakciókat.

A vizsgált jelöltek közül a legrosszabb értékelést Peter Pellegrini kampánya kapta a TIS-től, mindössze 30 százalékra értékelték a népszerűsítése átláthatóságát, amivel a „nem transzparens” kategóriába esik. A koalíciós Hlas vezetője a transzparens számláját sem vezeti következetesen. Cikkünk megírásáig összesen 250 ezer euró érkezett erre a számlára és ebből még valamivel többet mint 102 ezer eurót el sem költöttek. A kimutatott kifizetésekhez (147 ezer euró) képest a TIS becslése szerint azonban Pellegrini eddig legalább háromszor ennyit költött a kampányára. Főként a februári és márciusi óriásplakát-kampányának költségeit nem találni, pedig minden bizonnyal az összes jelölt közül neki volt a legtöbb ilyen hirdetése. A kiadásokat egyébként is ügynökségeknek fizetett nagyobb csomagokba, vagy minimális leírással rendelkező tételekbe rejti. Kampányának még a kimutatott bevételi oldala sem transzparens. Pellegrini számlájára ugyanis nem utalhat bárki pénzt, az oda érkező összes forrást, 250 ezer eurót a pártja, a Hlas egy összegben utalta át. Pellegrini az adományokat ugyanis a pártja nem nyilvános bankszámlájára gyűjti. Így lényegében a Hlast közbeiktatva gyűjti a pénzt. Az ilyen adományokkal a pártoknak is el kell majd számolnia, de ennek határideje jóval az államfőválasztás utánra esik. A TIS azt is vizsgálta, miként léphet kapcsolatba az egyszerű polgár a jelölttel, illetve annak stábjával, Pellegrini honlapján és közösségi oldalán azonban nem találtak erre vonatkozó lehetőséget, csak a párt központi e-mail-címe működött.