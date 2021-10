Továbbra sincs egyezség a kórházreformról, az idő pedig fogy

A kórházreformot elvileg Boris Kollárék támogatása nélkül is elfogadhatja a parlament, de a szavazás nagyon szoros lehet - TASR-felvétel

Boris Kollár az utóbbi időben több kisebb regionális kórházat is meglátogatott. Megfordult például a szinnai és a varannói intézményben, pénteken pedig Simonyba utazott, hogy az ottani vezetőséggel tárgyaljon. A házelnök a találkozók után rendre tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen nyíltan hangoztatta, hogy pártja nem fogja támogatni a kórházreformot, ha az esetleges bezárásokhoz vezethet.

„Nagyon zavar, hogy egy íróasztal mellől készítjük el a reformot. Csak azért, hogy támogatást kapjunk, valamit lefestünk, amivel akár tönkre is tehetjük az emberek életét”

– jelentette ki pénteken a Sme rodina vezetője.

Kollárék ezzel a hozzáállással egyedül vannak a koalícióban, hiszen az SaS és az OĽaNO képviselői is támogatásukról biztosították az egészségügyi minisztert. Lengvarský korábban csak annyit mondott, tárgyalóasztalhoz ül a parlament elnökével, és tisztázni fogják az álláspontjaikat. Kiemelte, a reform célja a kórházak átalakítása, nem pedig a bezárása.

A tárcavezető csütörtökön találkozott a Sme rodina parlamenti frakciójával. A tárgyalás után Kollár elismerte, hogy szükség van egészségügyi reformra, de pártja csakis akkor támogatja Lengvarský javaslatát, ha minden egyes önkormányzat és kórházigazgató rábólint a tervekre. Ez azonban jelenleg nagyon távolinak tűnik, hiszen az utóbbi hetekben több regionális kórházban is aláírásgyűjtésbe kezdtek a kórházak átalakítása ellen.

Az egészségügyi miniszter a találkozó után pusztán annyit mondott, az egyeztetés konstruktív hangnemben zajlott, és bízik abban, hogy a folytatás is sikeres lesz.

Szorít az idő

A jelenlegi ütemterv szerint 2022 első negyedévében már el kell indítani a kórházreformot, ehhez pedig a parlamentnek el is kell fogadnia Lengvarský javaslatát. A kórházakat érintő valódi változások ugyan csak 2024-ben kezdődnek el, viszont a tárcának legkésőbb jövő tavasszal el kell kezdenie az előkészítő fázist, amely során ki kell dolgozniuk az átalakításhoz szükséges elemzéseket. Ezt a feltételt teljesíteni kell ahhoz, hogy a minisztérium lekérhesse a másfél milliárd eurós csomagot az uniós helyreállítási alapból. Enélkül a reformot nincs esély végrehajtani.

Az átalakított kórházhálózat végleges verzióját azonban csak 2022 végén közlik, vagyis a reformnak úgy kell átmennie a parlamenten, hogy még senki sem tudja, milyen kórházakban terveznek átalakításokat. A sajtóban ugyan már megjelent egy ezzel kapcsolatos anyag, de a minisztérium azt állítja, hogy ez nem a végleges dokumentum, még bármi változhat.

A reform csak a novemberben kezdődő ülésen kerül a parlamenti képviselők elé. Ez az ülés egészen december végéig elnyúlik, vagyis év végére a javaslat legfeljebb csak az első olvasaton mehet át. A következő ülés 2022 februárjában kezdődik, ekkor második és harmadik olvasatban is el kell fogadnia a képviselőknek, majd pedig Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek is alá kell írnia, csak azután léphet életbe. Ez azt jelenti, hogy a koalíciónak tulajdonképpen a soron következő üléseken muszáj megszavaznia a reformot ahhoz, hogy elindulhasson. Az egészségügyi miniszternek eddig van ideje meggyőzni Boris Kollárt.

Kollárék nélkül?

Janka Bitto Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke kijelentette, szerinte a Sme rodina támogatása nélkül is van esély a reform megszavazására.

Janka Bitto Cigániková szerint a Sme rodina nélkül is átmehet a javaslat - TASR-felvétel

Ez a kormányülésen már sikerült, hiszen Milan Krajniak és Andrej Doležal beleegyezése nélkül is átment a javaslat, az összes többi miniszter támogatta.

Richard Sulík, az SaS elnöke biztosította Lengvarskýt, hogy az SaS mind a 19 képviselőjére számíthat a szavazáskor. Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője szintén azt mondta, hogy a pártja képviselői készen állnak a reform támogatására.

A két frakciónak összesen 71 képviselője van. Ha a szavazáskor mind a 150 képviselő jelen lenne, akkor a koalíciónak még legalább 5 szavazatra szüksége lenne ahhoz, hogy a Sme rodina nélkül is életbe léphessen a reform. Az egészségügyi miniszter minden bizonnyal számíthat Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Miriam Šuteková és Alexandra Pivková támogatására is. Ők azok a képviselők, akik a Za ľudí frakciójának szétesésekor nem álltak be az SaS-be. Mivel azonban a parlamentben nem létezhet négytagú frakció, ezért jelenleg független képviselőként vannak feltüntetve.

Ez azonban még így is csak 75 szavazat, vagyis maximális létszám esetén szükség lenne még legalább 1 képviselő támogatására. Az ellenzéki képviselők valószínűleg nem jöhetnek szóba, hiszen sem a Smer, sem a Kotleba vezette ĽSNS nem támogatja a reformot. Szintén ellene vannak a Hlashoz tartozó (a parlamenti szabályzat értelmében független) képviselők, így a koalíció legfeljebb csak azokra a honatyákra számíthat, akik korábban hagyták el a Za ľudít. Ide tartozik Tomáš Valášek és Miroslav Kollár. Az ő segítségükkel szűkösen ugyan, de éppen átmehet a reform.

(nar, TASR)