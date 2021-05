Továbbra sem szent a béke a koalícióban

A parlamentben 144 képviselőből 89-en szavaztak bizalmat Heger kormányának, a programnyilatkozat jóváhagyásához legalább 76 szavazatra volt szükség. Egy évvel ezelőtt 93 képviselő támogatta Igor Matovič (OĽaNO) kabinetjét. A szavazáson nem vett részt Jana Bittó Cigániková (SaS), aki továbbra sem ért egyet a kormányprogram azon részével, amely az egy egészségbiztosítós rendszer bevezetésével számol. Martin Čepček (OĽaNO) konzervatív politikus is hiányzott a szavazásról, neki a koalíció több döntésével szemben is fenntartása van. Az ellenzék soraiból senki nem szavazott a dokumentum elfogadása mellett, sőt, Miroslav Kollár és Tomáš Valášek, a Za ľudí pártból távozó képviselő is nemmel voksolt.

Változatlan prioritások

A kormányprogram megvitatása két napig tartott a parlamentben, pénteken reggel nyitották meg az ülést, és hétfőn késő éjszaka ért véget a tárgyalás. Összesen 26 képviselő és 13 miniszter szólalt fel, a koalíciós képviselők közül többen Matovič kormányfői teljesítményét emelték ki beszédükben. A vita végén Heger kért szót, aki a parlamenti demokrácia ünnepének nevezte a szavazást. Hangsúlyozta, kormánya ambiciózus, de elérhető célokat tűzött ki maga elé, az ellenzéket pedig arra kérte, legyenek korrektek és igazságosak. Hozzátette, a kormány tisztában van vele, ha kudarcot vall, annak rendkívül romboló hatása lesz az egész országra, a politikai rendszerbe vetett bizalomra, és ez a kudarc akár a szélsőséges csoportok erősödését is eredményezheti. Rámutatott, kormányának fő prioritása továbbra is a családok támogatása, valamint a kedvező körülmények kialakítása a vállalkozók és a munkavállalók részére.

A Szövetség (MKP, Híd, Összefogás) képviselői 15 pontból álló listát küldtek Hegernek azokkal az intézkedésekkel, amelyeket fontosnak tartanak, de nem kaptak helyet a kormányprogramban. A Híd szerint a keddi sajtótájékoztató is bizonyítja, a személyes ellentéteket nem sikerült véglegesen lezárni a koalícióban. „Így lehetetlen lesz reformokat végrehajtani” – véli Sólymos László, a Híd elnöke. Forró Krisztián, az MKP elnöke szerint úgy tűnik, Heger kormánya Dél- és Kelet-Szlovákiát nem kezeli prioritásként, mivel egyetlen, ezen régiókat érintő pont sem került bele a nyilatkozatba. „A legfontosabb, hogy Szlovákia minden polgára egyenrangúnak érezze magát az országban, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű, vagy melyik régióban él” – hangsúlyozta Forró. Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke hozzátette, a kormány elszalasztotta a lehetőséget, mert nem reagál a koronavírus-járvány következményeire. „Van egy új kormányprogramunk, amely nem veszi figyelembe a jelenlegi legnagyobb kihívást” – tette hozzá Mózes.

A kormányprogram nem sokat változott a tavaly elfogadott dokumentumhoz képest. A nyilatkozat 131 oldalas és 18 fejezetet tartalmaz, az első pontban a korrupció elleni harc szerepel, míg az utolsó részben a kultúra támogatásával foglalkoznak.

Utolsó esély

A koalíciós pártok képviselői a szavazást követően közösen álltak a kamerák elé, Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter azonban munkaügyben Dubajba utazott, így nem vett részt a sajtótájékoztatón. Matovič pár perccel a szavazás után ismét előhúzta Sulík tíz évvel ezelőtti döntését, melynek következtében elbukott Iveta Radičová kormánya. Úgy véli, ezúttal sikerült megakadályozni, hogy valaki ismét a saját egóját helyezze előtérbe. „Nem kellemes számomra, hogy a járvány és szenvedés szimbóluma lett belőlem, de úgy gondolom, Szlovákiának rendkívül nagy szüksége van rá, hogy a következő években olyan személy legyen a kormányfő, akire a remény jelképeként tekintenek” – mondta a volt kormányfő. Boris Kollár (Sme rodina) kijelentette, pártja többször nem vesz részt a koalíciós válsághoz hasonló cirkuszban, ha ilyen helyzetre mégis sor kerülne, már az előrehozott választás mellett döntenek. „Bízom benne, hogy a koalíciós válság nem ismétlődik meg, s a továbbiakban elsősorban az emberek érdekeit tartjuk szem előtt” – nyilatkozta Kollár. Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter szerint a koalíción belül ezentúl zárt ajtók mögött fogják megvitatni az egyes problémák kezelésére vonatkozó eltérő nézeteket. (dennikn, TASR)