Tomáš Rulíšek az új SIS-főnök

Ódor Lajos miniszterelnök a szerdai kormányülést követően megerősítette, a kabinet elfogadta az SIS-főnök leváltására irányuló javaslatát, részleteket a szolgálat jövőbeli működéséről azonban egyelőre nem árult el. Ezt elsősorban azzal indokolta, Aláč menesztését formálisan még a köztársasági elnöknek is meg kell erősítenie. Čaputová már hétfőn közölte, ideiglenesen felfüggesztette az SIS igazgatóját a szolgálat alól, aki ellen a múlt héten indítottak eljárást bűnözői csoport létrehozása, támogatása és működtetése, továbbá hivatali jogkörrel való visszaélés miatt. Az államfő érvelése szerint Aláč hivatalban maradása veszélyeztetné az állami szolgálat érdekeit, a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést a hazai és a külföldi partnerszervezetekkel.

Az elnöki palota tájékoztatásából végül kiderült, Čaputová Tomáš Rulíšeket, az igazgató helyettesét bízta meg az intézmény irányításával, aki évek óta a titkosszolgálat tagja, s munkája során a nemzetközi kapcsolatokért felelt. Aláč visszahívása csütörtöktől hatályos. A kormányfő kora délután az SIS új vezetőjének személyével kapcsolatban nem árult el részleteket, megerősítette azonban, hogy Aláčot helyettese követheti a szolgálat élén. „Ilyen röviddel a választás előtt ez az eljárás tűnik a legértelmesebbnek” – jelentette ki Ódor. Azzal kapcsolatban, milyen elvárasai vannak az igazgatóval szemben, kitérő választ adott – korábbi, vörös vonalakról szóló kijelentéseire hivatkozva annyit mondott, értelmes együttműködést vár, valamint nem fordulhat elő a titkos információk kiszivárogtatása és az élő ügyekbe való beavatkozás.

A biztonsági erőknél kialakult helyzet a politikai eseményeket is felpörgette – a parlamentnek szerdán negyedik próbálkozásra sem sikerült megnyitni a Robert Fico (Smer) által kezdeményezett rendkívüli ülést, amelyen egy olyan határozat elfogadását szorgalmazta, mely kijelenti, hogy az ország „mélyülő alkotmányos és biztonsági válságban” van. A párt képviselői felszólították Zuzana Čaputová államfőt, tájékoztassa a parlamentet arról, mit tesz a helyzet kezelése érdekékben. Ódortól, pedig azt követelték, hogy menessze Hamran István országos rendőrfőkapitányt.

Az ülést ugyan nem sikerült megnyitni, a parlamentben azonban minden jel szerint folytatódik a téma megvitatása – az OĽaNO az SIS tevékenységét felügyelő bizottság rendkívüli ülésének összehívását indítványozta a titkosszolgálatnál kialakult helyzet miatt. A TASR hírügynökség értesülése szerint Marián Saloň, a bizottság elnöke jövő hétfőre hívta össze az ülést. A kezdeményezést a Demokraták is támogatják, Juraj Šeliga leszögezte, magyarázatot fognak kérni a jelenlegi helyzetről és a szolgálatot érintő vádakról. A politikus felszólította a kormányt az új SIS igazgató kinevezésére, mondván, nem szabad kibújnia a felelősségvállalás alól. „Egy olyan fontos intézmény, mint az SIS, nem maradhat vezetés nélkül. A kormánynak ki kellene neveznie az igazgatót. Ha annyira bíznak a jelenlegi helyettesekben, akkor egyiküket kinevezhetik igazgatónak. Ellenkező esetben ez a kormány részéről kibújás a felelősség alól” – tette hozzá azzal, nem jó állapot, ha az SIS-nek nincs rendes vezetősége.

Martin Sklenár védelmi miniszter megjegyezte, nem gondolja, hogy a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) vagy a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBÚ) tevékenységét korlátozni kellene az intézmények vád alá helyezése miatt. „Az igazgató fontos személy, de maga az intézmény látja el a feladatokat a külföldi információcsere során is” – tette hozzá. Sklenár nem tartja problémának, hogy az intézmény vezetését a helyettes vegye át. „A vezetők elleni vádak felvetnek néhány kérdést, de talán csak úgy lehet stabilizálni a helyzetet, ha kihasználjuk azt a személyzetet, amely jelenleg is ebben a rendszerben dolgozik” – véli.

Aláč menesztésére több párt, köztük a Sme rodina és a Hlas is azt reagálta, Hamrannak is távoznia kellene funkciójából. Hamran az esetleges leváltásával kapcsolatban tömören annyit mondott, tiszteletben tartja Ódor döntését, aki nyilvánosan is kiállt mellette, mondván, a rendőrfőnököt valódi eredmények igazolják. Aláč menesztésével kapcsolatban megjegyezte, a téma nem tartozik a jogkörébe, a kérdésben kompetens személyeknek kell dönteniük. Hamran szerint logikus és helyénvaló feltételezni, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) lecsap, tekintve, hogy az adófizetők pénzéből a korrupció és egyéb társadalomellenes tevékenységek felszámolására fizetik. „Gondolom nem fogjuk azt várni a NAKA-tisztektől, hogy az adófizetők pénzén ölbe tett kézzel üljenek” – mondta. Tomáš Taraba parlamenti képviselő, aki az SNS listáján indul a szeptemberi előre hozott választáson azzal vádolta Ódort, hogy Hamran irányítása alatt áll. Kijelentette, a kormányváltás után törvénymódosítást fog javasolni, hogy Ódor Lajos miniszterelnök ne térhessen vissza a Szlovák Nemzeti Bank alelnöki posztjára. Taraba azt állította, Hamran részt vette a kormány ülésén, amit a biztonsági erők puccsához hasonlított Latin-Amerikában. Hamran a Biztonsági Tanács ülésén volt jelen, a kabinet ülésezése előtt távozott a kormányhivatalból.