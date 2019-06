Többen dolgoznak, nőnek a bérek

A Statisztikai Hivatal csütörtökön kiadott legfrissebb jelentése szerint Szlovákia gazdasági teljesítménye éves összehasonlításban az idei első negyedévben 3,7 százalékkal nőtt. Az előzetes jóslatok ellenére a gazdasági növekedés dinamikája továbbra sem lassult, hiszen egy évvel korábban is pontosan ugyanekkora bővülést mértek. „A továbbra is gyors növekedés a szlovákiai termékek iránti külföldi keresletnek és a lakossági fogyasztás bővülésének köszönhető. Egyre több embernek van ugyanis munkája, a növekvő fizetéseknek köszönhetően pedig a lakosság egyre többet költhet az üzletekben” – nyilatkozta Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Többen dolgoznak

Az egy évvel korábbihoz képest az idei első negyedévben csaknem 46 ezerrel többen dolgoztak az országban, ami azt jelenti, hogy nagyjából 2,59 millió embernek van munkája. Az elmúlt időszakban nőtt az alkalmazottak és a vállalkozók száma is. Az állást keresők az idei első negyed-évben csaknem 25 ezer szabad munkahelyből válogathattak. „Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy a munkanélküliek száma is látványosan csökkent. Az egy évvel korábbihoz képest több mint 34 ezerrel kevesebb, vagyis nagyjából 159 ezer embernek nem volt munkája” – mondta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője, aki szerint a regionális különbségek azonban továbbra is kirívóak. Míg Pozsony megyében 2 százalékos munkanélküliséget mértek, Eperjes megyében ez továbbra is meghaladja a 10 százalékot. A 159 ezer állástalanból csaknem 74 ezer Eperjes és Kassa megyében él. A jó hír azonban, hogy az elmúlt időszakban országos szinten ez utóbbiban csökkent a leggyorsabb ütemben az állástalanok száma.

Emelkednek a bérek

Muchová szerint a munkanélküliség csökkenésével és az állásajánlatok szaporodásával a munkáltatók a béreket is kénytelenek növelni, ha magukhoz szeretnék csalogatni a szakképzett munkaerőt. Az alkalmazottak havi bruttó átlagbére az elmúlt egy évben így több mint 7 százalékkal, az idei első negyedévre 1023 euróra nőtt. A legnagyobb átlagbért továbbra is a bankszektor (2021 euró), az IT-ágazat (1886 euró) és az energiaszektor (1817 euró) kínálja. A sor végén már hagyományosan az építőipar (707 euró) valamint a szállodai és éttermi szolgáltatások (572 euró) találhatók. Regionális szempontból Pozsony vezet, 1310 eurós átlagbérrel, a többi megyében ez 965 (Nagyszombat megye) és 777 euró (Eperjes megye) között mozog.

Homályos jövő

Mire számíthatunk az év hátralevő részében? „A jónak nevezhető év eleji start ellenére 2019-ben a szlovák gazdasági növekedés lassulására kell felkészülnünk. Míg tavaly éves szinte 4,1 százalékkal nőtt Szlovákia bruttó hazai terméke (GDP), idén 3,4 százalékos bővülésre számítunk. Szlovákia számára a legnagyobb kihívások között szerepel a legfőbb kereskedelmi partnerének számító Németország visszafogottabb növekedése, Nagy-Britannia rendezetlen uniós kilépése és a globális kereskedelmi háború veszélye. Ez utóbbi elsősorban az autóiparunknak okozhat súlyos gondokat” – mondta Muchová.