Több száz pedagógus hiányzik

Pozsony | Hétfőn hivatalosan is megkezdődött az új tanév. Országszerte ünnepélyes tanévnyitókat rendeztek az iskolákban, amelyeken több politikus is részt vett. A tanárok és a szakemberek közben arra figyelmeztetnek, hogy a szlovák oktatásügy katasztrofális állapotban van.

Tegnap mintegy 660 ezer diák kezdte meg tanulmányait az alap- és középiskolákban. Az alapiskoláknak 458 ezer tanulójuk lesz, a középiskoláknak majdnem 202 ezer. Összesen 1910 alapiskola nyitja meg a kapuit, továbbá 441 szakközépiskola, 236 gimnázium és 17 konzervatórium.

Az ünnepélyes megnyitókon több politikus és miniszter is részt vett. Peter Pellegrini (Smer) miniszterelnök például a dunahidasi (Most pri Bratislave) alapiskola évnyitóján tartott beszédet, melyben elmondta, hogy véleménye szerint a szlovák oktatásügy több tekintetben is jó irányba halad.

„Fokozatosan elérjük a célunkat, miszerint a pedagógusbéreknek el kellene érnie a felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagfizetését. Ez még ugyan néhány évig eltart, de az irány jó”

– jelentette ki a kormányfő.

Čaputová bírál

Jóval szkeptikusabb Zuzana Čaputová köztársasági elnök, aki az egyik pozsonyligetfalui alapiskola tanévnyitóján vett részt. Beszédében felhívta a figyelmet a pedagógushiányra, melyet szerinte minisztériumi szinten kellene kezelni.

„Úgy tűnik, ez a probléma túlmutat az önkormányzat lehetőségein, mert nem tudják mivel a település iskolájába vonzani a fiatal diplomásokat. Úgy vélem, ezzel a dologgal valóban központi szinten kell foglalkozni”

– jelentette ki az államfő.

544 hiányzó állás

Az Edujobs.sk portál szerint jelenleg 706 betöltetlen állás van a szlovák oktatásban, ebből 544 pedagógusi pozíció. Pozsony megyében kiemelkedően magas a pedagógushiány, 327 betöltetlen állást jegyez a portál. Ezt követi Nagyszombat megye (59 szabad állás), majd a Besztercebánya és Kassa megye (44 szabad állás). A legkevesebb oktató Trencsén megyében hiányzik, itt 22 pedagógust keresnek.

Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója a regionális különbségeket azzal magyarázza, hogy az ország nyugati és keleti részében jelentős különbség van az átlagbér között. „Pozsonyban a bruttó átlagbér 1200 euró körül mozog, ehhez képest egy 850 eurós kezdő pedagógusbér nem túl vonzó. Nem véletlen, hogy Pozsonyban és környékén a legnagyobb a tanárhiány. Keleten viszont 850 euró körüli az átlagbér, ezzel összevetve egy kezdő tanár fizetése jóval versenyképesebb a munkaerőpiacon” – mondta lapuknak az igazgató.

Martina Lubyová (SNS) oktatásügyi miniszter szerint javul a tanárok helyzete - TASR-felvétel

A legnagyobb hiány a matematikatanárokból van, legalább 84 ilyen pedagógusra lenne szükség. Őket követik az angoltanárok (57), az informatikatanárok (38) és a fizikatanárok (36). Magyar nyelvet oktató tanár csak egy hiányzik, mégpedig a pozsonyi Duna utcai magyar alapiskolában.

Martina Lubyová (SNS) oktatásügyi miniszter szerint a helyzet javul, és néhány megyében már olyan magasak a tanári fizetések, hogy az már vonzó is lehet a pályakezdő pedagógusok számára. „Annak lehetünk szemtanúi, hogy a dolgozók fokozatosan visszatérnek a szlovák oktatásba. Azokban a városokban persze még vannak hiányosságok, ahol az átlagfizetés is viszonylag magas” – jelentette ki az oktatásügyi tárca vezetője.

Sok az idős tanár

Andruskó Imre úgy véli, hogy a tanárhiány csak a következő 10 évben fog igazán kicsúcsosodni.

„Az utóbbi időben sokat beszélgettem más iskolák igazgatóival, és mindenhol probléma, hogy a szaktantárgyakat oktató pedagógusok átlagéletkora körülbelül 60 év. Többen is állítják, hogy hamarosan össze fog omlani a szaktantárgyak oktatása, hiszen a fiatal mérnökök az iskola befejezése után inkább elmennek az autóipari cégekhez, ahol a bruttó kezdőfizetés 1000-1500 euró. Sajnos ehhez viszonyítva a tanárfizetés egyáltalán nem versenyképes”

– mondta lapunknak az igazgató.

Hiányozó asszisztensek

Szintén a szakemberek hiányára hívta fel a figyelmet a Koalíció a Közös Oktatásért (KzSV) szervezet. A tanárokat, szülőket és szakembereket tömörítő egyesület a tegnapi sajtótájékoztatóján három fő problémára figyelmeztetett, az egyik a tanárok munkáját elősegítő asszisztensek hiánya. Elsősorban olyan asszisztensekről van szó, akik a hátrányos helyzetű vagy egészségügyi szempontból problémás diákok oktatását segítették volna. Az iskoláknak idén több mint 6200 ilyen asszisztensre lett volna szüksége, az oktatási tárca azonban eddig alig több mint 3100 asszisztenst biztosított.

„Ez azt jelenti, hogy a segítségre szoruló gyermekek több mint fele nem kapja meg a szükséges támogatást”

– olvasható a szervezet közleményében. A KzSV arra is rámutatott, hogy nemcsak a pedagógusok hiányoznak, hanem az iskolai pszichológusok, a logopédusok és az egyéb specialisták is. A minisztérium adatai szerint jelenleg 1173 ilyen szakember dolgozik az oktatásban, azonban ideális helyzetben legalább 4017-re lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a gyerekek mindössze egynegyede kapja meg a szükséges támogatást. „Az iskolákban idén 40 268 diák igényel speciális oktatást. A kormány intézkedései sajnos egyáltalán nem elégségesek” – jelentette ki Viktor Križo, a szervezet tagja.

Rossz a hangulat

A KzSV szerint a harmadik probléma az iskolákban uralkodó hangulat. A felmérések ugyan azt mutatják, hogy a fiatalok alkoholfogyasztása csökken, azonban ezzel párhuzamosan nő a drogfogyasztás, és a felmérések szerint a diákok nem jól használják ki a szabadidejüket. „A diákok negatív érzései nemcsak az iskolai sikertelenségből fakadhatnak, hanem abból is, hogy nem képesek kapcsolatokat kiépíteni. Ebből is következik, hogy szükség lenne a szakemberekre, akik nemcsak a gyermekekkel foglalkoznának, hanem a szülőket és a tanárokat is jó tanácsokkal látnák el” – mondta Vladimír Dočkal gyermekpszichológus. (nar, TASR)