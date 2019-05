Több mint 8% szerint a Föld lapos

Vladimíra Čavojová, a SAV Kísérleti Pszichológiai Intézetének munkatársa tavaly készített egy online kutatást, amelyből kiderül, hogy a megkérdezettek harmada nagyon kevéssé bízik a tudományban, ugyanakkor nagymértékben hisz a tudománytalan vélekedésekben. A felmérés szerint a válaszadók 68,9 százaléka a feltett kérdésekre inkább az egyszerű, logikusnak tűnő, de hamis választ jelölte be a valódi tudományos magyarázat helyett. Azok, akik nagymértékben hisznek a tudománytalan magyarázatokban, a problémamegoldás során kevesebbszer támaszkodnak az analitikus gondolkodásra.

A tudományos eredményekkel szemben az alacsonyabb végzettséggel, valamint alacsony jövedelemmel rendelkező válaszadók voltak a legbizalmatlanabbak. „A nők több tudománytalan állításban hisznek, mint a férfiak” – mondta Čavojová a Denník N-nek. A felmérésben több mint ezer, 18 és 86 év közötti személy vett részt.

Peter Halama, az SAV kutatója tavaly év elején összeállította a leggyakoribb összeesküvés-elméletek, tudománytalan állítások és paranormális jelenségekről alkotott elképzelések listáját.

A vizsgálat szerint a legtöbben azzal az összeesküvés-elmélettel találkoztak, mely szerint a New York-i ikertornyok elleni merényletet az amerikai kormány szervezte. Ebben a megkérdezettek több mint harmada hitt is. Ennél kevesebben hallották azt az elképzelést, hogy a rák ellenszerét már megtalálták, de maguk a gyógyszergyárak titkolják, viszont ezt az érintettek 60 százaléka elhitte. Gyakori tévképzet az is, hogy az ide látogató földönkívülieket a kormányok rejtegetik, hogy a Holdra szállás meg sem valósult, és hogy a migrációs válságot valakik szándékosan idézték elő. Ez utóbbiról a válaszadók fele gondolta, hogy igaz.

A hat leggyakoribb tudománytalan állítás között volt, hogy a Föld lapos (8,2% hitt benne), a globális felmelegedés kitaláció (több mint 10% hitt benne), de az a tévképzet is, mely szerint a betegségek elleni oltás káros. Ugyancsak sokan hallottak már arról, hogy a rákot alternatív módon is lehet gyógyítani. A kutatás szerint sokan találkoztak már azzal, hogy a fertőtlenítőszerivásaegészségesvagyhogy a homeopátia hatásos. Az emberek a paranormális jelenségekről is gyakran hallanak, így a legtöbben a szellemek létezéséről szóló információkkal találkoztak. A telepátia, a halottakkal való kommunikáció, a jövőbelátás, a földönkívüliek és az átkok is sokak által ismert fogalmak. A telepátiában például a megkérdezettek 40 százaléka hisz is.

(Denník N, czg)