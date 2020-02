Több mint 1,4 millió eurót kapott az MKP-közeli sajtó

A magyarországi adófizetők pénzéből juttatott határon túli támogatásokat kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. ezúttal 1 401 688 eurót (474 650 000 forint) utal a szlovákiai alapítványnak. Az összeggel a működési költségeket fedezik és az eszközfejlesztést támogatják. Az alapítvány az előző két évben is hasonló nagyságú támogatást kapott. Puskás Attila, az intézmény ügyvezető igazgatója, aki korábban az MKP sajtóosztályának munkatársa volt, az Új Szónak azt mondta, a médiacsaládba négy elektronikus felület tartozik, de középiskolásoknak kínált képzéssel, audiovizuális anyagok előállításával és a Magyar7 hetilap kiadásával is foglalkoznak.

Mennyi az annyi?

Az utóbbi kiadványt Puskás szerint 7000 példányban nyomtatják, ebből 5000 darabot az előfizetők kapnak, a maradék 2000 pedig az újságárusokhoz kerül. A magyarországi hetilap, a Magyar Hang szlovákiai piaci forrásokra hivatkozva ezzel szemben azt írja, a Magyar7-ből összesen 1500–1600 példányt tudnak eladni. Puskásnál a terjesztésre szánt példányok számát igazoló dokumentum iránt is érdeklődtünk, amiről azt mondta, hogy tekintettel a terjesztővel kötött szerződésben foglaltakra, nem áll módjában nyilvánosságra hozni. A terjedelmes, jó minőségű papírra nyomtatott hetilapot egyébként jóval a piaci ár alatt, egy euróért árusítják. Összehasonlításképpen az Új Szó testvérlapjából, a Vasárnapból minden héten körülbelül 19 ezer példány fogy.



Puskás lapunknak azt mondta, nem pályázaton keresztül szerezték a pénzt, hanem a budapesti Miniszterelnökség alá tartozó Nemzetpolitikai Államtitkársághoz adtak be egyéni kérelmet. A pénzt folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) honlapján nyilvánosságra hozott információk szerint a pénz „támogatási előleg”. Ez Puskás szerint azt jelenti, hogy a 2020-as évre szóló működési költségekre kapták a forrásokat. Az információt tartalmazó irat a BGA honlapján egy kinyomtatott, majd beszkennelt dokumentum formájában érhető el, amelynek tartalma elektronikusan nem kereshető.



Évek óta jön a támogatás

A Pro Media Alapítvány már harmadik éve kap ilyen jelentős mértékű támogatást a magyar kormánytól. 2018-ban, az első összeg érkeztekor Puskás lapunknak azt mondta, az alapítvány honlapján nyilvánosságra hozzák majd az elszámolást. Ez eddig nem történt meg, a weboldal vonatkozó részén csak halandzsaszöveget tartalmazó dokumentumokat találtunk. Az igazgató elismerte, hogy a honlapra még nem győzték feltölteni az elszámolást. „Az előző évi kimutatások már elkészültek, rövidesen nyilvánosságra hozzuk azokat” – mondta Puskás.



Messzire vezető szálak

Puskás elmondta, a Pro Media Alapítványhoz tartozó lapcsaládon belül az internetes oldalak gyűjtőportálja a ma7.sk. Ezt a honlapot naponta 15 és 20 ezer közötti látogató olvassa. Kiemelte, az állami támogatás jellege miatt hagyományos reklámokat nem közölhetnek, így csak kulturális rendezvényeket népszerűsítenek. „Mindezt ingyen és bérmentve” – tette hozzá az igazgató. Arról is beszélt, hogy 33 egyéni vállalkozót foglalkoztatnak és közel ugyanennyi külsős szerző dolgozik nekik.



A Magyar7 hetilapot a pozsonyvezekényi ADC media nyomtatja, amely többek közt Gyurovszky László egykori MKP-s építésügyi és régiófejlesztési miniszter nevéhez is kötődik. A nyomda felügyelőtanácsában pedig szerepel egy bizonyos Molnár Éva, akinek vállalkozása a foaf.sk portál szerint kapcsolatban van Világi Oszkárral, a MOL-csoporthoz tartozó Slovnaft vezérigazgatójával. A MOL-ban jelentős tulajdonrésze van a magyar államnak is.

A magyar kormány legutóbbi pénzosztásából, bár jóval kisebb mértékben, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház martosi egyházközössége is részesült. Mindkét intézmény idén 10 ezer euró körüli összeget kapott a magyar államtól.